VHS-Programm: Schwerpunkt ist die berufliche Bildung

Die Volkshochschule Göttingen Osterode hat pünktlich zum Jahresbeginn ihr neues Programm veröffentlicht. Darüber informiert die VHS in einer Pressemitteilung. Mehr als 1.000 Kurse, verteilt auf die vier Geschäftsstellen in Osterode, Göttingen, Duderstadt und Hann. Münden sind darin enthalten. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der beruflichen Weiterbildung.

Jährlich besuchen nach Angaben der Volkshochschule insgesamt etwa 22.000 Teilnehmer die VHS. Sie belegen Kurse in den Bereichen Deutsch/Integration, Fremdsprachen, Grund- und Schulbildung, Arbeitsmarkt/Projekte, berufliche Weiterbildung, Pädagogik, EDV, Gesundheit/Ernährung und Kultur. Sprachbegeisterte können bei der VHS mehr als 20 Sprachen lernen – von Niveau A1 bis C-Niveau. Teilnehmer der Cambridge Prüfungskurse können die Seminarteilnahme mit einem weltweit anerkannten Sprachenzertifikat abschließen.

Im Bereich Deutsch/Integration bietet die VHS in Kooperation mit der Beschäftigungsförderung Göttingen nun auch Deutschkurse für geflüchtete Frauen mit Kinderbetreuung an. Daneben starten Spezialmodule, in denen Deutschkenntnisse wie auch berufsbezogenes Fachwissen vermittelt werden. Neben der vhs-Akademie, die Weiterbildung bedarfsorientiert vor Ort für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung und der privaten Wirtschaft anbiete, können auch pädagogische Fachkräfte aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung zwischen einer Vielzahl von Seminarangeboten wählen. Ein besonderes Angebot in diesem Semester bildet der berufsbegleitende Lehrgang „Fachwirt/in für Kindertageseinrichtungen“. Über zwei Jahre hinweg unterstützt ein Dozententeam die Professionalisierung angehender und auch erfahrener Kitaleitungen im Spannungsfeld zwischen frühkindlicher Pädagogik und den Ansprüchen einer modernen Dienstleistungseinrichtung.

Der Gesundheitsbereich bietet nach Angaben der VHS ein breites Spektrum an Fitnesskursen. Die Teilnehmer können dabei unter anderem zwischen Zumba, Bauch-Beine-Po, Nordic Walking, Laufkursen und Aqua Fitness wählen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden laut VHS der Yoga-Bereich und die Präventionskurse, bei denen bei regelmäßiger Teilnahme bis zu 80 Prozent der Kosten von den Krankenkassen übernommen werden. Hobbyköche und solche, die es werden möchten, sind eingeladen, sowohl in die Küchen verschiedener Länder einzutauchen, als sich auch an einheimischen Gerichten zu versuchen. Wer in der Freizeit gern an der frischen Luft ist, kann im Harz oder in Hann. Münden einen Bootsführerschein machen oder rudern gehen. Um den eigenen Garten richtig zu pflegen, bietet die VHS an vielen Standorten Kurse zum Thema Gartengestaltung, Holzschnitt und vieles andere mehr an, heißt es in der Pressemitteilung. Aber auch die altbewährten Näh- und Strickkurse würden das Angebot abrunden.

Die Angebote sind online unter www.vhs-goettingen.de oder in der Printversion, die in Buchhandlungen, Supermärkten, Bäckereien, Banken und vielen anderen Einrichtungen zu finden.