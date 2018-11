Budget für OBS Hattorf hängt vom Schulentwicklungsplan ab

Das Budget der KGS Bad Lauterberg im Haushaltsplanentwurf 2019 des Landkreises beläuft sich auf 1,65 Millionen Euro, darin enthalten 800.000 Euro für Brandschutz und 335.000 Euro für barrierefreien Umbau. Dies geht aus einer Übersicht hervor, die die Kreisverwaltung in der Sitzung des Schulausschusses des Kreistages am Dienstag verteilte. An der Osteroder Wartbergschule werden 500.000 Euro für Brandschutz aufgewendet, an der BBS I...