Bovenden: Kreiswohnbau feiert Richtfest für 24 Wohnungen

Richtfest am Wohnpark Steffensberg in Bovenden: Bürgermeister Thomas Brandes, Architekt Günter Geile, Landrat Bernhardt Reuter, Geschäftsführer Hans-Peter Knackstedt (von links).

Jüngst kamen die Mitarbeiter der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen mit ihrem Geschäftsführer Hans-Peter Knackstedt, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Landrat Bernhard Reuter, den Architekten Günther und Ansgar Geile und vielen Vertretern der Politik aus Bovenden zu einem besonderen Ereignis an der Baustelle des „Wohnparks am Steffensberg“ zusammen: Unter den getragenen Worten von Zimmermann Thilo Dietrich wurde Richtfest gefeiert. Darüber informiert die Kreiswohnbau in einer Mitteilung.

Viele Handwerker wohnten der Zeremonie ebenfalls bei. Trotz des schlechten Wetters bei diesem Ereignis freuten sich besonders die Vertreter der Politik, angeführt von Bürgermeister Brandes „über die Schaffung von attraktivem Wohnraum zu bezahlbaren Preisen“ in ihrem Ort.

Dank an Handwerksfirmen

Hans-Peter Knackstedt bedankte sich in seinen Worten bei den beteiligten Handwerksfirmen und dem Architektenbüro Geile für „ein strukturiertes und rasches Umsetzen dieses Bauvorhabens“. So haben in nur vier Monaten die zunächst 24 Wohneinheiten hochgezogen werden können. Von diesen Wohnungen (2-3- und 4-Zimmerwohnungen) im öffentlich geförderten Wohnungsbau werden 16 Wohnungen eine Anfangskaltmiete von 5,60 Euro pro Quadratmeter im Monat haben und an Einkommens- und Wohnflächengrenzen gebunden sein. Die restlichen acht Wohneinheiten würden mittelbar belegt, das heißt hierfür stelle die Kreiswohnbau aus ihrem Bestand nach einem bestimmten Schlüssel Ersatzwohnungen zur Verfügung. Dadurch seien diese Wohnungen frei vermietbar und hätten somit keine Einkommensgrenze, allerdings dadurch auch einen höheren Mietpreis.

Die Wohnungen haben eine Größe von 53 bis 89 Quadratmetern. Jedes Haus werde über einen Fahrstuhl sowie über genügend Parkplätze für die Mieter verfügen.

Am 1. November findet ein Informationsnachmittag für die Bewerberklientel von 14 bis 18 Uhr in der Gaststätte „Balkansonne“ in Bovenden statt. Die Wohnungen werden voraussichtlich zum 1. August 2019 bezugsfertig sein.

Zweiter Bauabschnitt 2019

Bei einem dem Richtfest angeschlossenen Zusammensein aller Beteiligten bedankte sich Bürgermeister Brandes für das „engagierte Handeln der Kreiswohnbau“ und betonte, sich über weitere Bauvorhaben in seinem Einzugsgebiet sehr zu freuen.

Schon im Frühsommer 2019 beginnt der zweite Bauabschnitt im Wohnpark am Steffensberg mit weiteren 28 Wohnungen „in gewohntem Kreiswohnbaustandard“. Weitere Bauvorhaben im Landkreis Göttingen stehen auf der Planungsliste der Kreiswohnbau, deren klares Unternehmensziel Wachstum sei, heißt es vonseiten des Unternehmens. „Dieses Ziel soll auch in den kommenden Jahren mit einem engagierten Team umgesetzt werden“, so das Unternehmen in seiner Mitteilung abschließend.