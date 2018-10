Würdenträger der Kreiskönigstitel feiern durch die Nacht

Rund 300 Teilnehmer feierten jüngst im Kurgastzentrum Braunlage. Der Kreisschützenbund Südharz (KSV) veranstaltete seinen großen Ball. Die Braunlager Schützengesellschaft hatte in diesem Jahr die Aufgabe, diese Veranstaltung auszurichten. Und sie tat es mit Bravur. Es fehlte an dem Abend an nichts.

„Gute Stimmung, gute Musik durch die Stefan-Fox-Band, gute Bewirtung und gutes Catering,“ so zog der erste Vorsitzende Bernd Langer von der Braunlager Schützengesellschaft das Fazit zu der Feierlichkeit. Sie war mit viel Aufwand durch ein Team um Jennifer Lange und Hartmut Petersdorf vorbereitet worden. Zum Kreisschützenverband Südharz gehören die Braunlager und Hohegeißer Schützen. Präsident Frank Hammer meinte nur ganz kurz „Daumen hoch“ zum großen Fest.

Jüngste Besucher war zwei Jahre alt

Aus 21 Schützenvereinen des 45 Vereine umfassenden Kreisschützenverbandes waren die Teilnehmer in das Kurgastzentrum gekommen. Darunter war wohl die zweieinhalbjährige Charlotte Grüneberg aus Sieber die jüngste Teilnehmerin. Sie durfte am Ball teilnehmen, weil ihr Bruder Collin Cludius Minikönig geworden ist.

Die Proklamation der Kreisschützenkönige stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Diese Aufgabe hatte Hartmut Petersdorf übernommen. „Ich freue mich, dass fast alle Würdenträger und Platzierten hier her gekommen sind. Dies ist nicht oft der Fall“, so Petersdorf, der sein Tun hatte, alle 15 Kreisschützenkönige sowie Platzierte und die Pokalgewinner zur Auszeichnung aufzurufen und zur Übergabe der Insignien nach vorn zu bitten.

Schießen vor einigen Wochen

Das Schießen um die Kreiskönigswürden erfolgte vor einigen Wochen auf dem Braunlager Schießstand. Aus den Reihen der Braunlager Schützengesellschaft konnte sich Andrea Hübner über den Titel der Kreis-Pistolenschützenkönigin freuen.

Mit Johanna Fleischhacker als erste Prinzessin beim Kreis-Minikönigsschießen und Nils Deppe als zweiter Prinz des Kreisjugend-Königsschießen stellten die Braunlager weitere Sieger. Aus den Reihen der Hohegeißer Bogenschützen wurde Mario Wicher Südharzkönig Kreis im Compound-Bogen Schießen, Axel Günther wurde zweiter Ritter beim Recurve-Bogen-Wettbewerb.

Ansonsten kamen die Könige aus den verschiedensten Schützengesellschaften und Vereinen zwischen Oberharz und Göttingen, viele Titelträger kamen aus Vereinen im Altkreis Osterode. Ein Kuriosum war, dass der Kreiskönig Helge Gruß auch beim Schießen auf die Ehrenscheibe zum 90-jährigen Jubiläum des KSV die Nase vorn hatte.

Den Königspokal, gestiftet vom Präsidenten, erkämpfte sich Bianca Preuss, die Jubiläumsscheibe hat mit Astrid Medrian eine würdige Siegerin. Bis in die Morgenstunden wurde gefeiert.

Die Titelträger

Kreisminikönig Collin Cludius (SV Sieber); Kreisschülerkönigin Leonie Gottsknecht (SV Rollshausen); Kreisjugendkönig Moritz Burchhard (SB Gieboldehausen); Kreisjuniorenkönig Marvin Diedrich (SV Sieber); Schülerpokal Gewinner Thies Brendel (SG Zorge)

Kreispistolenkönigin Andrea Hübner (SG Braunlage); Kreispistolenkönig Patrik Röger (SG Bad Sachsa)

Recurve-Bogenkönigin Doris Jagemann (SG Duderstadt); Compound-Bogenkönig Mario Wicher (SV Hohegeiß), Kinder-Bogenkönig Cedric Tuchelt (GP Herzberg)

Freihandkönigin Nadine Preitz (SV Rollshausen)

Kleine Kreiskönigin Brigitte Prietz (SG Bad Sachsa); Kleiner Kreiskönig (Michael Klapprott SV Brochthausen); Kreiskönigin Anette Mecke (SG Duderstadt)

Kreiskönig und Gewinner der Ehrenscheibe: Helge Gruß (SV Tettenborn)

Kreispokal-Gewinnerin Bianca Preuss (SSV Wulften)

Jubiläumsscheibe zum 90-jährigen Jubiläum des Kreisschützenbundes: Astrid Medrian (SG Pöhlde)