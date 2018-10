Angela Merkel kommt zu Parteitag in Leinefelde

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht das Eichsfeld. Sie spricht auf dem 34. Landesparteitag der CDU in Thüringen, der am 19. und 20. Oktober in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde abgehalten wird. Merkel hat die Christdemokraten im Eichsfeld bereits mehrfach im Wahlkampf unterstützt. So sprach...