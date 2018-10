Lkw fährt ungebremst über Rot – Autofahrer wird schwer verletzt

Hevensen Auf der Kreuzung B446/Brinkfeldstraße kam es am Freitagmorgen zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde.

Auf der Kreuzung B446/Brinkfeldstraße kam es am Freitag gegen 8.45 Uhr zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, meldet die Polizei.

Ein 41 Jahre alter Kraftfahrer aus Herzberg war mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 446 von Nörten-Hardenberg in Richtung Hardegsen unterwegs. Die aufgehende Sonne schien zu diesem Zeitpunkt direkt auf die Rot anzeigende Ampelanlage im Kreuzungsbereich Brinkfeldstraße. Der Lkw-Fahrer nahm an, bei Grün in die Kreuzung einzufahren. Ungebremst kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 30-Jährigen aus Adelebsen, der bei Grün aus der Brinkfeldstraße nach links auf die B446 einbog.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Hardegsen befreiten den schwer verletzten Adelebser aus seinem Pkw. Nach einer ersten Versorgung wurde der 30-Jährige mit dem Rettungswagen in das Göttinger Uni-Klinikum gefahren. An dem Pkw entstand ein Totalschaden von circa 10.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Herzberger überstand den Unfall leicht verletzt.