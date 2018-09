Das große Thema war der Fachkräftemangel

Dicht an dicht drängten sich am Samstag Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen durch die Standreihen der etwa 100 Aussteller an den Schulstandorten der BBS I und II am Neustädter Tor. Eingeladen hatte man zum jährlichen Berufsinformationstag (Bito), einer Kontaktbörse, bei der ...