Mehr als 800 Biker spenden 26.000 Euro für das Elternhaus

Vom schlechten Ruf der Biker kann man wohl schon lange nicht mehr sprechen – das „Bad boy“-Image vom kuttetragenden Clanmitglied ist überholt und karitative Veranstaltungen von und mit Motorradfahrern sind mittlerweile eher die Regel, denn die Ausnahme. Das ist aber auch gut so, wenn man sich vor Augen hält, was solche Initiativen schaffen können: Der Eichsfelder Bikertag hat in 20 Jahren gute 250.000 Euro für das Elternhaus für das krebskranke Kind zusammengetragen, 110.000 Euro sind in sechs Jahren beim Bad Lauterberger Human-Biker-Day für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zusammengekommen. Selbst die Bürgermeistertour von Bad Lauterbergs Verwaltungschef Dr. Thomas Gans hat im Verlaufe der Jahre mehrere hunderte Euro für das Mädchencafé Kratzbürste zusammengebracht.

Wir sprechen hier von weit mehr als einer Viertelmillion Euro, die allein in der hiesigen Region durch das Engagement von Bikern für mildtätige Zwecke gespendet worden sind. Das muss den Motorradfahrern wahrlich erst einmal jemand nachmachen.

Sicherlich können 800 Biker Lärm machen, sicher sind An- und Abreise so vieler Motorräder für die Anlieger immer wieder eine Geduldsprobe, wenn Straßen gesperrt und Einfahrten blockiert werden. Ohne Zweifel ist nicht jeder begeistert vom Geruch von Benzin und Motorenöl. Aber genau so unumstößlich ist die Wahrheit, dass es ohne derartige Aktionen so mancher auf Spenden gestützten Institution finanziell wesentlich schlechter gehen würde. Und sollten es uns knapp 25.000 Euro pro Jahr nicht wert sein, einmal im Jahr für eine gute Stunde den Lärm zu ignorieren, die Fenster geschlossen zu halten und mit der blockierten Einfahrt oder der gesperrten Straße zurecht zu kommen?! Immerhin geht es hier um mehr, als böse Buben in Kutten: Es geht um eine unentbehrliche Finanzhilfe für die Art von Organisationen, die sich um unser Wichtigstes kümmern: unsere Kinder.