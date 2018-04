Für 5. Klassen bald anmelden

Eltern müssen sich zum Ende der Grundschulzeit ihrer Kinder für eine Schulform weiterführender Schulen, wie hier die KGS in Bad Lauterberg, in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet entscheiden. Foto: Mark Härtl (Archiv)

Göttingen Die Termine für Anmeldungen an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen stehen fest.

Im Mai starten die Anmeldetermine für Schulabgängerinnen und -abgänger der 4. Klassen. Sie können an den festgelegten Tagen an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen angemeldet werden. Das neue Schuljahr beginnt am Donnerstag, 9. August.

Zur Anmeldung sind mitzubringen: das Halbjahreszeugnis des Schuljahres 2017/2018 im Original (dieses Zeugnis wird bei der aufnehmenden Schule bis zum Ablauf der Anmeldetermine aufbewahrt und anschließend wieder ausgehändigt), das Zeugnis des Schuljahres 2016/2017 im Original, die Geburtsurkunde des anzumeldenden Kindes, gegebenenfalls die Sorgeberechtigung sowie Bescheinigungen zu Geschwisterkindern.

Bei der Anmeldung gilt es, die Schulbezirke zu beachten. Hier sind die Einzugsbereiche der Schulen festgelegt. Die Schulbezirkssatzungen der ehemaligen Landkreise Osterode am Harz und Göttingen sind weiterhin gültig. Sie sind auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht.

Anmeldungszeiten in den Schulen

Hauptschule Duderstadt: Astrid-Lindgren-Schule, Christian-Blank-Straße 15, Duderstadt am Mittwoch, 2. Mai, 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr und Donnerstag, 3. Mai, 9 bis 12 Uhr.

Hauptschule Osterode am Harz: Hauptschule Neustädter Tor, Spritzenhausplatz 9, Osterode, am Mittwoch, 16. Mai, 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag, 17. Mai, 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr.

Realschule Duderstadt: Heinz-Sielmann-Realschule, Auf der Klappe 39, Duderstadt, am Mittwoch, 2. Mai, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr und Donnerstag, 3. Mai, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Realschule Osterode am Harz: Realschule auf dem Röddenberg, Steiler Ackerweg 14, Osterode, am Mittwoch, 16. Mai, 7.30 bis 16 Uhr und Donnerstag, 17. Mai, 7.30 bis 13.30 Uhr.

Weitere Schulen

Oberschule Hattorf am Harz, Kornhausstraße 8, Hattorf, am Mittwoch, 16. Mai, 8 bis 17 Uhr, Donnerstag, 17. Mai, 8 bis 17 Uhr und Freitag, 18. Mai, 8 bis 12 Uhr.

Oberschule Badenhausen, Am Johannisborn 16, Bad Grund am Mittwoch, 16. Mai, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Donnerstag, 17. Mai, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Oberschule Herzberg am Harz, Heidestraße 10, Herzberg, Mittwoch, 16. Mai, 8 bis 14 Uhr und Donnerstag, 17. Mai, 8 bis 17 Uhr.

Oberschule Bad Sachsa, Ringstraße 27, Bad Sachsa, am Montag, 14. Mai, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Dienstag, 15. Mai, 8 bis 13 Uhr.

Gymnasium Duderstadt: Eichsfeld-Gymnasium-Duderstadt, Auf der Klappe 39, Duderstadt, am Mittwoch, 2. Mai, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie Donnerstag, 3. Mai, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr.

Gymnasium Osterode am Harz: Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz, Dörgestraße 34, Osterode, am Mittwoch, 16. Mai, 8 bis 16 Uhr und Donnerstag, 17. Mai, 8.30 bis 12 Uhr.

Gymnasium Herzberg am Harz: Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium, Domeyerweg 5, Herzberg, am Mittwoch, 16. Mai, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Donnerstag, 17. Mai, 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr sowie Freitag, 18. Mai, 8 bis 14 Uhr.

Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen, St.-Laurentius-Straße 5-7, Gieboldehausen, am Mittwoch, 2. Mai, 13 bis 18 Uhr und Donnerstag, 3. Mai, 7.30 bis 18 Uhr.

Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz, Zechenstraße 112, Bad Lauterberg, am Mittwoch, 16. Mai, 8 bis 17 Uhr, Donnerstag, 17. Mai, 11 bis 18 Uhr und Freitag, 18. Mai, 8 bis 15 Uhr.