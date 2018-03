Vorfahrt genommen

Münchehof Ein 47-jähriger Mann aus Mahlwinkel hat am Dienstagnachmittag auf der B 242 von Seesen in Richtung Osterode mit seinem Lkw einen Unfall verursacht. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.

Im Abfahrtsbereich in Richtung Münchehof missachtete der Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines 30-jährigen Mannes aus Walkenried, der die B 242 von Osterode in Richtung Seesen befuhr. Die Fahrer konnten einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. pol/kic