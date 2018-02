Frühzeitig vorsorgen

Jeder kann in die Situation kommen, nicht mehr selber in der Lage zu sein, die Entscheidung über eine anstehende medizinische Behandlung treffen zu können. Was dann? Welche Vorsorgeoptionen gibt es in diesem Fall? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet ein Vortrag von Wiebke Gottschalk, Assistenzärztin in der Geriatrie der Helios Klinik Herzberg/Osterode. Der Vortrag am Mittwoch, 7. März, beginnt um 18 Uhr im Kath. Pfarrheim in Gieboldehausen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Durch Erkrankungen oder Verletzungen kann jeder Mensch in eine Situation geraten, in der er keine Entscheidungen über seine medizinische Behandlung mehr treffen oder Wünsche äußern kann. „Dass in dieser Situation die Verantwortung automatisch an die Angehörigen geht, ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube“, erklärt Wiebke Gottschalk. „Ohne Vollmacht sind selbst Ehepartner nicht berechtigt, sich gegenseitig zu vertreten.“ Um in einem solchen Fall die gerichtliche Bestellung eines Betreuers zu vermeiden, gilt es, frühzeitig vorzusorgen.