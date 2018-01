Gymnasien stehen bei Eltern hoch im Kurs

Offenbar sind die meisten Eltern mit dem bestehenden Schulangebot im Landkreis Göttingen weitgehend zufrieden. Diese Einschätzung erlaubt ein erster grober Blick in die Ergebnisse einer umfangreichen Befragung an allen Grundschulen im Kreis einschließlich Osterode. Überraschungen gibt es aber im Detail. Zum ersten Mal hat der Landkreis die Eltern aller etwa 6 000 Kinder an den Grundschulen im Kreisgebiet...