Mit Hunderten Geschossen hat der Iran in der Nacht zu Sonntag Israel beschossen. Nach bangen Stunden gab die israelische Armee am Sonntagmorgen dann bekannt, dass der Angriff „vereitelt“ worden sei. Mehr als 200 Drohnen und Raketen seien zu „99 Prozent“ abgefangen worden.

Laut Angaben der israelischen Armee seien Dutzende Geschosse von israelischen Kampfjets abgeschossen worden, von der israelischen Luftabwehr sowie „der Luftwaffe und Luftabwehr unserer Partner“. Auch von mehr als 30 Marschflugkörpern, die der Iran abgefeuert habe, sei keiner nach Israel eingedrungen.

Welche Abwehrsysteme konkret zum Einsatz kamen, dazu machte die Armeeführung zunächst keine Angaben. Das wichtigste Element bei der Verteidigung Israels gegen Luftschläge ist aber zweifelsohne der Iron Dome. Wie funktioniert die „Eiserne Kuppel“? Die wichtigsten Informationen zum Abwehrschild Israels im Überblick.

Israels Raketenabwehr: Wie funktioniert der Iron Dome?

Der Iron Dome ist ein Flugabwehrsystem, das anfliegende Artillerieraketen, Mörsergranaten, Mittelstreckenraketen und Drohnen aus kurzer bis mittlerer Entfernung erkennen und abfangen kann.

Der Abwehrschild besteht aus mindestens zehn Systemen mit jeweils einem Radar, einer Kontrolleinheit und drei Startvorrichtungen mit 20 Abwehrraketen vom Typ Tamier. Das Radar erkennt anfliegende Raketen und gibt die Information an den Raketenwerfer weiter. Dieser feuert dann eine Abfangrakete ab, um das feindliche Geschoss noch in der Luft zu zerstören.

Durch den mobilen Aufbau des Abwehrsystems können die Einheit rasch in andere Regionen Israel verlegt werden. Der Einsatz des Iron Domes soll bei jedem Wetter möglich sein.

Der Iron Dome wurde von der Firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. entwickelt, die als Teil der wissenschaftlichen Abteilung der israelischen Streitkräfte IDF 1948 gegründet wurde. Auf der Webseite des Herstellers wird die Erfolgsgeschichte der Eisenkuppel gefeiert. Über zweieinhalb Jahre sei das System entwickelt worden, bevor es im Jahr 2010 in Dienst gestellt wurde. Auch die US-Streitkräfte habe man schon beliefert.

Iron Dome: Hohe Kosten – Stückpreis für Israels Militär eine Herausforderung

Die Kosten einer Abfangrakete vom Typ Tamir sollen bei etwa 50.000 US-Dollar liegen. Das stellt das israelische Militär vor ein Problem: Angegriffen wird Israel meist von Eigenbau-Raketen islamistischer Terroristen, deren Stückpreis um ein Vielfaches günstiger sein dürfte.

Auf Dauer erhalten die Gegner Israels damit einen strategisch-finanziellen Vorteil. Die Lösung: Der Iron Dome berechnet in Sekundenschnelle die Flugbahn der feindlichen Geschosse. Ist absehbar, das eine Rakete in unbewohnten Gebiet niedergeht und damit keine Menschenleben gefährdet wird, lässt die „Eiserne Kuppel“ das Geschoss durch.

Probleme des Iron Domes: Nachschub für Raketenwerfer dauert zu lange

Die maximale Reichweite einer Abwehrrakete liegt bei 70 Kilometern. Militärexperten schätzen die effektive Reichweite des Iron Dome auf nur sieben Kilometer Radius, was etwa 150 Quadratkilometern entspricht. Das bedeutet, dass einzelne Raketen den Schutzschild durchdringen können.

Als am 7. Oktober 2023 die Hamas innerhalb weniger Stunden mehr als 3.000 Raketen auf Israel abfeuerte, stieß das System an seine Grenzen. Militärexperten sprechen in diesem Zusammenhang von „Sättigung“. Zwar kann das Radar bis zu 200 anfliegende Raketen gleichzeitig erfassen, doch müssen die Raketenwerfer nach jeweils 20 Schuss nachgeladen werden.

Auch der Nachschub an Raketen ist begrenzt: Derzeit werden die Iron Dome Raketen nur in den USA und in Israel hergestellt. Anders als in der Ukraine, wo Flugabwehrsysteme aus deutscher Produktion im Einsatz sind, kann die deutsche Rüstungsindustrie hier nicht aushelfen.

Abschussquote des Iron Dome: Harmlose Raketen werden ignoriert

Umstritten ist die Abfangquote des Iron Dome. Während einige Experten von einer Trefferquote von 90 Prozent sprechen, gibt es auch Kritiker, die von einer deutlich geringeren Erfolgsquote ausgehen. Reuven Pedatzur etwa, ehemaliger Pilot der israelischen Luftwaffe, steht den offiziellen Zahlen skeptisch gegenüber. Nachdem er mehrere Videos gesehen hat, glaubt er, dass die meisten Explosionen von „Iron Dome“-Raketen Explosionen sind, die sich ereignen, wenn das Abfangen fehlschlägt.