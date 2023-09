Urlaub planen leicht gemacht: Wo es jetzt Reise-Schnäppchen gibt

Die Menschen in Deutschland sind trotz der hohen Inflation in Reiselaune. Das zeigt die in wenigen Wochen endende Sommersaison.

Nichts will so gut geplant sein wie der Urlaub. Wohin? Wann? Wann buchen? Last Minute? Oder doch lieber langfristig mit Frühbucher-Rabatt? Anfang Oktober beginnen in den ersten Bundesländern schon wieder die Herbstferien. Nach dem Sommerurlaub also die Gelegenheit, noch einmal mit Schulkindern zu verreisen. Familien, die nicht auf ein konkretes Ferienziel festgelegt sind, können kurzfristig fündig werden.

Und der sogenannte Winterzeitraum beginnt auch schon am 1. November – da sind teilweise in manchen Bundesländern (Bayern, Berlin, Brandenburg, Saarland und Baden-Württemberg) noch Herbstferien und attraktive Frühbucherrabatte warten auf die Reisenden.

Generell gilt: Je weiter der Termin in der Zukunft liegt, desto größer ist die Auswahl. Wer also schon wieder Sehnsucht nach einem Sommerurlaub hat, sollte sich mit den Angeboten für den Sommer 2024 beschäftigen. Denn dort kann man jetzt richtig sparen.

Es folgt eine Übersicht für die verschiedenen Reisezeiträume – für kurzfristig im Herbst, mittelfristig im Winter oder eben ganz langfristig im Sommer.

Herbstferien: Ein letztes Mal Wärme tanken – Saisonverlängerung bringt Schnäppchenpotenzial

Mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen starten am 2. Oktober die ersten Bundesländer in die Herbst-Schulferien, die anderen folgen im Laufe des Oktobers nach und nach. Vor allem Sonnenziele im Süden sind beliebt – das Motto: Ein letztes Mal vor der kalten Jahreszeit Wärme tanken. Ob Türkei, Ägypten, Griechenland, Mallorca oder die Kanaren: Veranstalter berichten von einer hohen Nachfrage, sprechen aber zugleich auch noch von freien Kapazitäten in diesen Zielen.

Teils – etwa auf Rhodos und Kreta – sei die Saison in den November verlängert worden, teilt der Veranstalter Alltours mit. Und das birgt Schnäppchenpotenzial. Tui Deutschland berichtet bei Fernreisezielen noch von freien Kapazitäten, beispielsweise in der Karibik.

Extrem viele Sonnentage pro Jahr, malerische Buchten, klares Wasser: Rhodos spielt in Griechenland in der ersten Liga des Tourismus. Foto: Filippos Filippou/dpa-tmn

Der Rat lautet aber unisono: Auch wenn es schon jetzt kurzfristig ist, bucht man im Zweifel lieber so schnell wie möglich für diesen Zeitraum. Last-Minute Angebote gebe es zwar auch noch, sagt Jan Mayer, Produktchef beim Veranstalter FTI. Die Angebote seien aber begrenzt. „Wirkliche Schnäppchen kann man wenige Tage vor der gewünschten Anreise nicht mehr machen.“

Urlaub: Je flexibler, desto günstigere Angebote

Dass die Preise in den kommenden Wochen noch sinken, sei nicht zu erwarten, lautet die Einschätzung von Schauinsland Reisen. Wer nicht festgelegt ist, hat demnach Vorteile: „Je flexibler die Kunden sind, desto größer sind die Chancen auf günstige Angebote.“ Ist man nicht auf einen exakten Reisezeitraum, eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Hotel festgelegt, kann man umso mehr Geld sparen.

Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert rät, nicht gleich am ersten Ferienwochenende zu starten, wenn man die Möglichkeit hat: „Hier ist die Staugefahr am größten und die Flüge sind voller. Die besten Verfügbarkeiten gibt es in der Mitte der Herbstferien.“

Noch ein Tipp: Wer am Heimatflughafen zum Wunschtermin nichts mehr findet, sollte über einen Flughafenwechsel nachdenken. Bei vielen Anbietern ist der Zug zum Flug im Reisepreis inklusive.

Wintersaison: Attraktive Frühbucherrabatte

Der Name ist etwas irreführend, denn sie beginnt bei den Veranstaltern in der Regel am 1. November, also mitten im Herbst, und läuft bis zum 30. April, also in den Frühling hinein. Wer in diesem Zeitraum Reisen plant, kann noch auf Frühbucherrabatte hoffen.

Alltours: Bei Buchungen bis 31. Oktober gibt es noch Nachlässe von bis zu 45 Prozent je nach Zielort. Preis-Leistungsmäßig seien die Türkei und Ägypten in der Mitteldistanz sehr gut, unter den Fernreisezielen die Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba.

Strandurlaub in der Karibik: Ein Fernziel wie die Dominikanische Republik hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Foto: Christian Röwekamp/dpa-tmn

FTI: In der Wintersaison 2023/24 seien bis zu 46 Prozent bei Reisen nach Ägypten drin, wenn man bis 30. September bucht. In den Orient und nach Mallorca seien es bis zu 40 Prozent, in die Türkei 35 Prozent und auf die Kanaren 30 Prozent. Der Stichtag der Buchung variiere von Destination zu Destination, spätestens müsse die Buchung bis Ende Oktober erfolgen, um sich Frühbucherrabatte zu sichern.

DER Touristik: Zu dem Konzern gehören unter anderem die Veranstalter Dertour und ITS. Bis 31. Oktober gebe es noch viele Frühbucher-Angebote für die Wintersaison. Zwei Beispiele nennt der Konzern für Mauritius und Mexiko, wo es bei Buchungen von bestimmten Hotels noch Nachlässe von 50 beziehungsweise 61 Prozent gebe.

Tui Deutschland: Die Frühbucherkampagne für den Winter endet am 2. Oktober, so der Veranstalter. Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent beziehungsweise bis zu 300 Euro seien für Paketbuchungen drin. Die meisten Angebote gebe es auf den Kanaren, in der Türkei, Ägypten sowie in der Karibik und in Thailand. Langzeiturlauber, die im Süden überwintern wollen, könnten bei Buchungen noch bis Ende Oktober bis zu 1000 Euro sparen – das gilt für Langzeitangebote ab 28 Nächten, die Tui in mehr als 100 Hotels anbietet.

Schauinsland Reisen: Wer bis Ende Oktober bucht, kann etwa in Ägypten noch Abschläge von 25 bis 30 Prozent bekommen, in der Karibik sind es teils zwischen 35 und 40 Prozent. Mitunter sind es 60 Prozent Rabatt, eine Ersparnis von bis zu 1000 Euro. Das liest sich alles sehr verlockend, doch dahinter steckt auch Kalkül seitens der Veranstalter. Je früher Reisende buchen, desto sicherer ist ihre Planung für Hotel- und Flugkapazitäten.

Urlaub: Man spart eher bei den Frühbucherangeboten als bei den Last-Minute-Schnäppchen

Dennoch lautet nicht nur seitens der Veranstalter, sondern auch von unabhängigen Beobachtern der Rat: Wer sicher sparen will, sollte eher die Frühbucherangebote nutzen, anstatt auf Last-Minute-Schnäppchen zu hoffen. Wobei es die immer wieder geben kann, wenn zum Beispiel durch kurzfristige Stornierungen „Lücken“ entstehen und Reisen günstig angeboten werden, damit Hotelzimmer nicht leer bleiben.

Ab nach Palma de Mallorca: Badeurlaub auf der Balearen-Insel wird auch Last-Minute zu haben sein. Ob es dann auch richtig günstig wird, ist fraglich. Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

Beste Chancen für eine günstige Last-Minute-Reise haben Urlauber, die bei Reiseziel, Zimmerkategorie und Abflughafen flexibel sind. Ob superfrüh oder auf den letzten Drücker: Hohe Nachlassprozente allein sind kein Anhaltspunkt dafür, ob man damit auch wirklich ein Reiseschnäppchen macht. Entscheidend sei der Endpreis und nicht der Anfangspreis, auf den dann die Prozente gegeben werden. Das betont der Verbraucherschützer Oliver Buttler.

Es sei wichtig, sich aktiv zu informieren, wie die Preise in dem Reisejahr für das Urlaubsziel sind – also Anbieter vergleichen, rät der Fachmann der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das gilt natürlich auch für den nächsten Sommer.

Sommersaison – Buchungsmonat Januar

Darunter fallen in der Regel alle Reisen ab 1. Mai. Und die Rabattschlacht läuft hier schon. Die Veranstalter haben in der Regel gestaffelte Nachlässe – wer ganz früh bucht, spart demnach am meisten und je näher die Saison rückt, desto geringer sind die Prozente. Zum Teil gibt es für die Staffelungen Stichtage, teils ist der Zeitraum bis zur geplanten Abreise maßgeblich, etwa 45, 60 oder 90 Tage.

Alltours: Für den Sommer 2024 gebe es je nach Destination Rabatte von bis zu 50 Prozent bei Buchungen bis Ende des Jahres. Danach sinken die Rabatte bis ins Frühjahr hinein monatlich.

An Sardiniens Küste ist die Dichte ausgezeichneter Strände besonders hoch. Foto: Florian Sanktjohanser/dpa-tmn

FTI: Bis zu 40 Prozent Nachlass sind drin, die Stichtage liegen je nach Ziel zwischen Ende September und Ende Februar. Es werde auch wieder „rollierende Rabatte“ geben, also Nachlässe für einen bestimmten Mindestvorlauf bei der Buchung.

Schauinsland Reisen: Bei Buchungen bis Ende Januar gebe es zielgebietsübergreifend Frühbucherermäßigungen, teilweise könne man aber auch bei Buchungen bis Ende März noch Geld sparen.

Tui Deutschland: Die Frühbucherzeiträume für den Sommer 2024 beginnen traditionell Ende 2023, heißt es hier. Die Aktionen werden demnach bald vorgestellt.

Der stärkste Monat zum Buchen des Sommerurlaubs sei 2023 erstmals – wie vor Corona – wieder der Januar gewesen, erklärt Tui-Deutschland-Chef Baumert. „Wir gehen davon aus, dass dies auch für den kommenden Sommer wieder so sein wird.“ (dw mit dpa)

