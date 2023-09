Beziehung: Experte erklärt überraschenden Beziehungskiller

Je länger ein Paar zusammen ist, desto mehr entwickeln sich persönliche Vorlieben der Partner in dieselbe Richtung

Was in einigen Fällen harmlos ist, kann in anderen der Beziehung schaden

Ein Experte über einen überraschenden Beziehungskiller

Mimik und Gestik von Liebespaaren, die schon über einen längeren Zeitraum zusammen sind, gleichen sich aneinander an. Das haben Studien ergeben. Auch ist es nicht ungewöhnlich, dass Paare die gleichen Essgewohnheiten entwickeln oder denselben Freizeitaktivitäten nachgehen. Bei manchen Partnern scheint die Liebe so groß zu sein, dass sie sogar anfangen, identische oder zumindest ähnliche Outfits zu tragen.

Victoria Beckham und Ehemann David scheinen beispielsweise große Fans des Partnerlooks zu sein: der Anzug farblich auf ihr Kleid abgestimmt, sogar die Schuhe ähneln sich. Zeigen Paare damit einfach nur ihre tiefe Verbundenheit zueinander oder steckt mehr hinter dem Phänomen?

Lesen Sie hier auch: Escort- Meine Arbeit ist sicherer als jedes Tinder-Date

Das sagt die Kleidung über Ihre Beziehung aus

„Dahinter steckt ein Symbol von Verbundenheit, ähnlich wie man es auch bei Schuluniformen beobachten kann. Nach dem Motto: Wir haben das gleiche an – wir gehören zusammen“, sagt Clemens von Saldern, Paartherapeut in Berlin. Allerdings bedeute der Partnerlook nicht zwangsläufig, dass eine glückliche Beziehung bestehe. „Die Frage ist, ob man systematisch und zwanghaft gleiche Outfits trägt oder eher zufällig und ob es regelmäßig vorkommt“, so der Therapeut. Möglicherweise handele es sich auch um ein künstlerisches Statement.

Victoria und David Beckham erscheinen oft in den perfekt farblich abgestimmten Outfits zu Veranstaltungen. Doch das Tragen von ähnlichen bis identischen Outfits steht nicht unbedingt auch für eine glückliche Beziehung. Foto: Will Oliver / dpa

Anders verhalte es sich, wenn ein Ehepaar etwa dieselbe beige Jacke trage. Das deutet laut dem Experten eher auf eine Symbiose, also ein Abhängigkeitsverhältnis, hin. „Eine symbiotische Beziehung bedeutet nicht gleich auch eine erfüllte Beziehung. Diese ist zwar eng, aber der Verlust der Individualität ist erheblich“, so von Saldern. Auch Zwang spiele eine bedeutende Rolle bei der Outfitwahl: „Oftmals ist das Tragen von Partnerlooks ein verzweifelter Versuch, eine Verbundenheit zu erhalten, die man vielleicht gar nicht mehr spürt.“ Das wirke forciert und zwanghaft, so der Experte. „Ich würde mich fragen, ob diese Paare überhaupt noch eigene Individuen sind.“

Mehr zum Thema: Paare immer ähnlicher? Das steckt hinter dem Phänomen

Paare, die sich ähnlich bis identisch kleiden, so der Therapeut, zeigen auch ähnliche Verhaltensweisen. Das sei derselbe Effekt wie bei Zwillingen. „Die Ursache dafür kann sein, dass sie das Bedürfnis haben sich einander anzugleichen. Es kann aber auch sein, dass sie sich dazu verpflichtet fühlen, etwa weil der Partner es erwarten könnte.“ Nach dem Motto: „Wenn ich das gleiche mache wie du, zeige ich dir damit meine Liebe.“ Die Art der Abhängigkeit könne jedoch auch umschlagen: Bemerkt der Partner den Verlust der eigenen Identität, könne das zu Ausbruchsversuchen wie einer Affäre führen, so von Saldern.

Partnerlook in der Beziehung? Das rät der Paartherapeut

Häufig sind es scheinbar ältere Pärchen, die sich gleich kleiden. „Ich glaube viele von uns müssen schmunzeln, wenn ihnen Paare auf dem Fahrrad entgegenkommen, die vollkommen identisch angezogen sind“, stellt der Experte fest. Doch hat der Hang zum Partnerlook unbedingt was mit dem Alter zu tun? „Je länger man zusammen ist, desto mehr passt man sich an und desto mehr Routinen kommen ins Spiel. Zeit miteinander zu verbringen, heißt, sich auch in vielen Bereichen zu synchronisieren.“ Das mache das Zusammenleben einfacher.

Einige Paare versuchen mit ihren Outfits eine Verbundenheit zu unterstreichen, die überhaupt nicht da ist. Das Tragen von Partnerlooks kann auch Auswirkungen auf den Charakter haben. Foto: dpa Picture-Alliance / Gabi Dilly

Für jede Beziehung sei es jedoch von Bedeutung, die richtige und passende Balance zwischen Autonomie und Bindung zu finden. „Zwei starke Bindungstypen führen oft symbiotische Beziehungen, zwei starke Autonomietypen hingegen verlieren oft ihre Verbindung“, erklärt von Saldern. Da wir Menschen aber beides wollen, nur eben manchmal in unterschiedlicher Ausprägung, sei die Kunst, beides miteinander zu vereinen. „Dieses Gleichgewicht zu finden, ist nicht leicht und für jedes Paar eine kontinuierliche Herausforderung“.

Generell würde der Therapeut den Partnerlook nicht empfehlen. Allerdings sollten sich Pärchen trotzdem absprechen dürfen. „Wenn der eine Partner den Pullover des anderen überhaupt nicht mag, dann kann er das äußern und darum bitten, diesen nicht mehr zu tragen“, meint der Experte. Jedoch sollte kein Partner dem anderen vorschreiben, was er zu tragen habe. Auch das spräche eher für eine ungesunde Beziehung.