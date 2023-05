Krönung von Charles: ChatGPT & Co. - Künstliche Bilder der Royals sorgen für Wirbel

In einer feierlichen Zeremonie ist der britische König Charles III. gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury setzte dem Monarchen in der Londoner Westminster Abbey die goldene St.-Edward's-Krone auf.

Für viele Menschen in Großbritannien war es das Ereignis des Jahres: die Krönung von König Charles III. am vergangenen Wochenende. Zehntausende Menschen jubelten dem König und seiner Ehefrau Camilla am Samstag während der Prozession und dem anschließenden traditionellen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu. Am Sonntag folgte dann das große Krönungskonzert auf dem Gelände von Schloss Windsor. Doch was hat eigentlich die königliche Familie gemacht, als der offizielle Teil der Krönung vorbei war?

Diese Frage hat sich auch Neil Mason aus dem australischen Perth gestellt. Deshalb nutzte der Grafikdesigner, der bei der australischen Agentur Start Digital arbeitet, kurzerhand ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Programm, um realitätsnahe Bilder einer Krönungs-After-Party zu erstellen. Auch wenn diese natürlich so nie stattgefunden hat – bei den Bildern könnte man es sich durchaus vorstellen.

KI: Bilder zeigen Mitglieder der Royal Family beim Tanzen – und danach

Auf den fast echt anmutenden Bildern sieht man dann unter anderem König Charles, der sich mit Sonnenbrille und lilafarbenem Anzug über die Tanzfläche bewegt. Aber auch seine Frau Camilla scheint laut KI Spaß gehabt zu haben: Sie wird beim Tanzen in einem knallgelben Hosenanzug gezeigt. Herzogin Kate wiederum stellten sich Mason und die KI als DJane vor, die für die Musik zuständig war.

Auch König Charles ließ es sich nicht nehmen bei der Party das Tanzbein zu schwingen – zumindest nach Vorstellung der KI. Foto: Start Digital/Neil Mason

Die Ehefrau von Charles, Camilla, hatte bei der nicht-realen Party ebenfalls Spaß. Foto: Start Digital/Neil Mason

Während die anderen Mitglieder der königlichen Familie tanzten, übernahm Herzogin Kate bei der imaginären Party das DJ-Pult. Foto: Start Digital/Neil Mason

Fake-Bilder der Party: Auch Harry und Meghan dabei

Er sei am Samstagmorgen auf die Idee gekommen, erzählte Mason der britischen Boulevard-Zeitung "Metro". Die Bilder zu erstellen habe dann nur drei bis vier Stunden gedauert. Der Grafikdesigner nutzte dafür nach eigenen Angaben ein Programm namens "Midjourney". Er veröffentlichte die Fotos zunächst auf TikTok – wo sie innerhalb kürzester Zeit viral gingen. Und auch Mason war mit seinem Ergebnis zufrieden: "Die Party sieht so aus, als ob sie sehr lustig gewesen wäre", fügte er hinzu. "Ich glaube, sie wäre auf jeden Fall lustiger gewesen als die eigentliche Party, die sie sicher hatten, und auch besser als das Krönungskonzert."

Laut KI ebenfalls bei der Feier dabei: Der kleine Prinz George. Foto: Start Digital/Neil Mason

Bei der imaginären Party zeigte Prinz William außerdem sein Talent an der Gitarre. Foto: Start Digital/Neil Mason

Neben den Bildern der Party hat Mason außerdem Szenen erstellt, die wirken, als würden sie den Morgen danach darstellen. Dort sind dann beispielsweise Prinz William und Herzogin mit müdem Blick bei Frühstück zu sehen. Und auch Herzogin Meghan, die eigentlich gar nicht zur Krönung angereist war, wird abgebildet. Gemeinsam mit Prinz Harry sitzt sie in einem gelben Trainingsanzug beim Essen in einem Restaurant.

Der Morgen danach? Der imaginäre Prinz William beim Frühstück. Foto: Start Digital/Neil Mason

In der KI-Welt ebenfalls anwesend: Meghan. Hier gemeinsam mit Harry beim Essen. Foto: Start Digital/Neil Mason

