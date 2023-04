Benno Fürmann verrät: So wichtig ist ihm die Natur

Der Schauspieler Benno Fürmann bei einer Lesereihe im September 2020 in Gelsenkirchen. (Symbolbild)

Bekannt aus "Babylon Berlin" Benno Fürmann: Warum der Schauspieler an Bäumen leckt

Benno Fürmann (51) will in den Wald. „Ich habe schon mit Jägern auf dem Hochsitz gelauert, geholfen einen Bergwald aufzuforsten, sogar an Bäumen geleckt“, verrät Fürmann im Mutmachpodcast von Funke (Folge 560). Hier geht es zur Folge.

Benno Fürmann: "Die Natur verlangsamt mich"

Der in Berlin-Kreuzberg geborene Schauspieler („Babylon Berlin“) findet im Wald seine Ruhe: „Immer, wenn die Stadt zu laut wird, versuche ich zu fliehen. Die Natur verlangsamt mich“, erzählt Fürmann.

Auch für den Job setzte er sich mit der Natur und seinen Bewohnern auseinander: Für seine Rolle als Oberst Wendt in lernte Fürmann, ein Kaninchen das Fell abzuziehen.

Benno Fürmann: Wald statt Wein

Fürmann will offenbar achtsamer leben: Er habe mit den Jahren seinen Fleischkonsum „deutlich runtergefahren“. Auch beim Alkohol achte er darauf, mehr abstinente als nicht-abstinente Tage einzulegen. „Neulich auf einer Veranstaltung habe ich das Nachschenken dreimal abgelehnt. Das war neu für mich. Und es fühlt sich gut an“, so der Schauspieler.