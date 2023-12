Berlin. In einigen Ländern Europas trägt man zu Silvester rote Unterwäsche. Was hat es mit dem Brauch auf sich und was erhofft man sich davon?

In wenigen Tagen ist Silvester

Zum Jahreswechsel gibt es viele Traditionen

Ein Brauch betrifft die Unterwäsche

Es gibt viele Traditionen und Bräuche rund um die letzten Tage des Jahres. Angefangen bei Weihnachten über die mystische Zeit zwischen den Jahren – die sogenannten Rauhnächte – bis hin zu Silvester und Neujahr. Einer dieser Bräuche besagt, dass man zum Jahreswechsel rote Unterwäsche tragen soll. Diese Tradition ist besonders in Italien, Spanien und Frankreich Verbreitet. Doch was steckt dahinter?

Rote Unterwäsche an Silvester soll Glück in der Liebe bringen

Wer an Silvester rote Unterwäsche trägt, soll im nächsten Jahr Glück und Erfolg haben – besonders in der Liebe. Auch wenn es bei Form und Stil der Unterwäsche keine Einschränkungen gibt, muss dennoch einige Dinge beachten, um das Glück auf seine Seite zu holen.

So darf die rote Wäsche nicht selbst gekauft werden, sondern muss einem geschenkt worden sein.

worden sein. Zudem darf man sie zum ersten Mal an Silvester tragen und muss sie an Neujahr entsorgen.

Das ist zwar nicht besonders nachhaltig – aber was tut man nicht alles für Glück in der Liebe?

Der genaue Ursprung des Brauchs ist nicht geklärt. Eine Theorie besagt, dass er aus der römischen Kaiserzeit stammt. Unter Kaiser Augustus galt rote Unterwäsche als Glücksbringer. Rot steht auch in China als Symbol für Glück und Wohlstand. Daher stammt die Tradition möglicherweise auch aus dem fernen Osten und wurde Marco Polo im 13. Jahrhundert nach Italien gebracht. Lesen Sie auch: Silvester: So leiden Tiere unter Feuerwerk und Böllerlärm