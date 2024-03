Auch an Ostern wollen Menschen einkaufen gehen. Lesen Sie hier, welche Geschäfte Karfreitag, Samstag und Ostermontag geöffnet haben.

Welche Geschäfte haben über Ostern geöffnet?

Wo finde ich die Öffnungszeiten von Aldi, Lidl und Co?

Wir haben alle Informationen für Sie zusammengestellt

Berlin. Ostern gehört zu einem der wichtigsten christlichen Feiertage in Deutschland. Da es rund um das Fest auch gesetzliche Feiertage gibt, gibt es Einschränkungen, die man beachten sollte. Denn um die Feiertage sind viele Geschäfte überfüllt oder geschlossen. Worauf Sie achten sollten, wenn sie rechtzeitig die traditionellen Oster-Leckereien ergattern wollen.

Gründonnerstag fällt dieses Jahr auf den 28. März, Karfreitag auf den 29. März. Da es sich bei letzterem um einen gesetzlichen Feiertag handelt, bleiben Geschäfte an diesem Tag zu. Wer für den ersten Osterfeiertag also Lebensmittel oder ähnliches braucht, sollte sie rechtzeitig kaufen.

Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag: Die Öffnungszeiten

Schließlich ist allseits bekannt, was Kundinnen und Kunden an Gründonnerstag in den Supermärkten erwartet: sehr lange Schlangen, viel Gedränge und möglicherweise leere Regale. Erschwerend kommt in diesem Jahr hinzu: Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks im Einzelhandel aufgerufen. Besonders betroffen: die Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland.

Ein Lichtblick mit bitterem Beigeschmack: Die Geschäfte haben am Samstag zwar wieder auf – da an Ostermontag allerdings schon der nächste gesetzliche Feiertag ansteht, dürfte es zwischen den Ostertagen bei Aldi und Co. also nicht weniger voll werden.

Allerdings können die Öffnungszeiten an Karsamstag verlängert werden. Je nach Bedarf und Interesse der Kunden haben einige Filiale oftmals länger als üblich geöffnet. Hinweise dazu finden Sie auf Aushängen oder im Netz. Auch auf ihren Webseiten bieten die meisten Supermarkt-Ketten Informationen über die einzelnen Filialen und die dortigen Öffnungszeiten an:

Aldi, Lidl und Co.: Wo sie an Ostern im Notfall einkaufen können

Manchmal trifft es selbst gut vorbereitete Personen: Wer an einem der gesetzlichen Feiertage bemerkt, beim Oster-Einkauf etwas Wichtiges vergessen zu haben, kann aufatmen. Denn vor allem in größeren Städten hat man auch an Ostern selbst die Möglichkeit, Besorgungen zu machen.

Supermärkte To-Go an Tankstellen als auch Rewe City oder Edeka City an Bahnhöfen haben üblicherweise auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Die Öffnungszeiten sind allerdings von der Filiale abhängig und oft auf der Webseite der Unternehmenskette sowie auf Aushängen in den Filialen zu finden. (fmg)