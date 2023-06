Diese Solar-Freifläche in Sassenburg-Triangel bei Gifhorn zählt mit etwa zehn Hektar und fast 30.000 Solar-Modulen zu den größten in unserer Region.

Braunschweig. Andre Dolle nimmt den Ausbau der Solarparks in der Region in den Blick. Er meint, dass diese an der A2, an der A39 oder an Bahngleisen kaum stören.