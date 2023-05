Zecken in Niedersachsen: Was man über die Biester wissen muss

Alte Backsteingebäude, stille Höfe: Der historische Campus der Berliner Charité ist wie eine Stadt in der Stadt. Im Institut für Virologie wird im Keller mit Schutzanzug geforscht, im ersten Stock liegt das Büro von Institutsdirektor Christian Drosten. Seit Anfang des Jahres leitet er zusammen mit der Infektionsexpertin Beate Kampmann das Zentrum für globale Gesundheit. Es gibt viel zu tun. Die nächste Pandemie – das ist nur eine Frage der Zeit.

Frau Kampmann, Herr Drosten, haben Sie die Corona-Pandemie abgehakt?

Christian Drosten: Für mich ist die Pandemie vorbei. Es mag im Winter noch einmal einen Anstieg der Infektionszahlen geben, das wird aber wahrscheinlich nicht mehr zu einem starken Anstieg der Krankenhausfälle führen. Niemand kann sagen, was in fünf Jahren ist, aber es würde mich sehr wundern, wenn noch einmal Varianten auftauchten, die wieder zu so schweren Verläufen führen, wie wir sie in der Hochphase der Pandemie gesehen haben.

Beate Kampmann: Die Pandemie ist definitiv zu Ende. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht mehr mit dem Virus befassen müssten. Wir müssen auf Mutationen achten und gegebenenfalls auch die Impfstoffe daran anpassen und die Gelegenheit nutzen, die Erfahrungen zu reflektieren – da sollten wir nicht alles fallen lassen.

Beginnt irgendwo auf der Welt gerade die nächste Pandemie?

Drosten: Das mag sein. Aber es ist nicht zwingend wieder eine Pandemie, die so schwer ist wie bei Covid-19. Pandemie bedeutet nicht automatisch harte Maßnahmen wie Lockdowns. Die letzte offizielle große Pandemie vor Corona hatten wir 2009 mit dem H1N1-Virus, von manchen damals Schweinegrippe genannt. Das haben viele gar nicht gemerkt.

Der Weltrat für Biologische Vielfalt nimmt an, dass 1,7 Millionen unbekannte Viren auf Säugetieren und Vögeln leben – und die Hälfte davon auch Menschen infizieren und Pandemien auslösen können. Schlafen Sie noch ruhig?

Drosten: Ich bin kein Freund des Viren-Zählens. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es neue Infektionskrankheiten geben wird und dass einige auch zu Pandemien führen können.

Womit rechnen Sie konkret? Bei welchen Viren ist das Risiko besonders hoch?

Drosten: Dazu muss man schauen, wo es Nutztiere gibt, die bekanntermaßen mit einem Virus infiziert sind, das auch dem Menschen gefährlich werden kann. Beim Vogelgrippe-Virus H5N1 sehen wir gerade weltweit, dass Säugetiere in Wildtierbeständen durch Wasservögel infiziert werden. Das gab es in dem Ausmaß noch nie.

Das Virus wird bislang aber noch nicht einfach zwischen Säugetieren weitergegeben, sondern verbreitet sich weiterhin über Vögel. Deshalb glaube ich momentan, dass sich das Problem in einigen Jahren verkleinert, wenn die Vogelbestände einmal durchseucht sind und sich eine teilweise Immunität aufgebaut hat. Aber ein anderes Virus bereitet mir ähnliche Sorgen.

Welches?

Drosten: Im Mittleren Osten ist das Mers-Virus bei Dromedarkamelen weit verbreitet, einer Nutztierart. Das Virus ist über die Atemluft übertragbar. Immer wieder infizieren sich Menschen an diesen Kamelen, es kommt in der Region häufig zu Krankenhaus-Ausbrüchen. Das Virus hat dabei viele Gelegenheiten, sich an den Menschen anzupassen. Meine Sorge ist, dass sich auf diese Weise eine Variante bildet, die zu einer weltweiten Pandemie führen kann. Welche Auswirkung das dann ganz konkret hat, kann man heute nicht seriös vorhersagen.

Das Mers-Virus ist angeblich für jeden Dritten tödlich.

Drosten: Das Virus ist nicht gut genug erforscht, um das sicher sagen zu können. Man sieht oft nur die schweren Fälle und übersieht die milden. Ich vermute, dass die wahre Sterblichkeit eher im Bereich von SARS-CoV-2 liegt.

Wie wahrscheinlich ist eine Pandemie mit einem – um das Wort des Gesundheitsministers zu verwenden – Killervirus?

Drosten: Wenn irgendwo ein Virus auftauchen würde, das übertragbar ist wie SARS-CoV-2, aber eine Sterblichkeit von zehn Prozent hat, dann würde das sofort das gesamte öffentliche Leben lahmlegen. Das Geschehen wäre so auffällig und so schrecklich, dass es überhaupt keine Diskussion darüber gäbe, dass man das stoppen muss, schon vor einer weltweiten Verbreitung.

Was hat Deutschland aus der Corona-Pandemie gelernt?

Drosten: Es wurde viel gelernt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass man beim nächsten Mal wieder Spielplätze absperren wird. Aber es gibt auch falsche Schlussfolgerungen. Zum Beispiel das grundsätzliche und ideologische Ausschließen von Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen. Als Virologe muss ich sagen: Das ist gewagt.

Die Eigenschaften der Erreger sind nicht jedes Mal gleich. Es könnte ein Virus kommen, das beispielsweise für Kinder besonders gefährlich ist oder tückische Folgeschäden auslöst, trotz harmloser anfänglicher Infektion. Manche Infektionen bewirken nebenbei Hirnentzündungen, Diabetes oder Unfruchtbarkeit, denken wir nur an Mumps oder Masern. Käme solch ein Virus als hochübertragbarer Pandemie-Erreger, müsste die Politik zwangsläufig auch Maßnahmen ergreifen. Da kann man nicht kategorisch Dinge wie Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen ausschließen, das ist weder realistisch noch verantwortungsvoll.

Und diesmal? War es falsch, Kitas und Schulen zu schließen?

Drosten: Dazu habe ich mich wirklich oft geäußert. Wir waren damals so schnell in Deutschland mit der Diagnostik, dass wir wussten, wo die Ausbrüche waren. Meine Empfehlung war daher zu Beginn, die Schulen nur lokal und befristet zu schließen. Aber die Politik handelte anders und es zeigte sich dann auch ganz klar anhand der Daten aus England, dass Kinder nicht seltener infiziert sind als Erwachsene.

Die Maßnahmen waren insgesamt ein politischer Kompromiss. Es ist nicht so, dass es speziell gegen Schulschließungen keine Gegenargumente gegeben hätte oder bestimmte Stimmen nicht gehört worden wären. Manche Länder haben tatsächlich die Schulen kürzer geschlossen und dafür Homeoffice und andere Regeln bindend vorgeschrieben. Aber zur wissenschaftlichen Wahrheit gehört auch, dass Deutschland bei der Dauer der Schulschließungen im Mittelfeld lag, nicht im Extrembereich, wie manche ohne jeden Beleg behaupten.

Was lässt sich aus der Debatte um die Impfungen lernen?

Kampmann: Wir müssen vor allem dazu beitragen, dass sich keine Impfskepsis ausbreitet und dass jeder nur noch an sich denkt beim Impfen. Es geht beim Impfen nicht nur um das Wohl des Einzelnen, sondern auch um die Gesundheit der Gesamtgesellschaft, also Public Health. Und das bedeutet auch Solidarität. Manchmal lassen Menschen außer Acht, dass sie mit ihrer persönlichen Entscheidung zum Schutz aller beitragen. Das galt für Corona, das gilt aber auch zum Beispiel für die Masern.

Drosten: Mich ärgert besonders, dass die öffentliche Debatte in Teilen immer noch destruktiv verläuft. Dass weitere Corona-Impfungen für Kinder und viele Erwachsene jetzt nicht mehr empfohlen werden, ist nicht etwa ein Beleg dafür, dass Impfungen immer schon unnötig waren. Vielmehr haben wir mit Hilfe der Impfungen die Krankheit abgemildert und eine hohe Immunität in der Bevölkerung aufgebaut. Nur deshalb konnte die Impfempfehlung jetzt geändert werden.

Sollten Menschen, die nach Europa reisen, stichprobenartig auf Viren getestet werden?

Kampmann: Davon halte ich nichts. Die Beschränkung des Flugverkehrs hat nichts gebracht. Ein Virus, dass sich derart durch die Luft verbreitet, kann man nicht an Grenzen aufhalten. Bis wir es in Berlin merken, ist die Katze in anderen Teilen der Welt längst aus dem Sack. Um herauszufinden, welche Viren sich in anderen Ecken der Welt gerade verbreiten, muss man die Forschung vor Ort unterstützen und dafür sorgen, dass Virenausbrüche auch rechtzeitig gemeldet werden. Dafür braucht es internationale Unterstützung.

Der Klimawandel beschleunigt die Verbreitung von Krankheitserregern. Auf welche Tropenkrankheiten müssen wir uns einstellen?

Drosten: In Deutschland breitet sich das West-Nil-Virus aus. Es ist über Zugvögel aus tropischen Breiten eingeführt worden. Man weiß, dass es inzwischen hier überwintert, wohl auch weil es nicht mehr kalt genug wird. Die Zahl der Stechmücken, die das Virus mit sich tragen, scheint aktuell zu steigen. Sie kommen inzwischen in Berlin und in einem großen Teil von Ostdeutschland vor. In den vergangenen Jahren gab es bereits erste Krankheitsfälle in Berlin.

Wie gefährlich ist das West-Nil-Virus?

Drosten: Zunächst: Keine Panik, aber sich die Fakten anschauen. Das West-Nil-Virus kann eine Gehirnentzündung auslösen. Studien zeigen, dass in neu befallenen Gebieten die Rate der schweren Erkrankungen bei 1 zu 1000 Infizierten liegt, aber schwere Verläufe können zu bleibenden Behinderungen führen.

Gibt es eine Impfung dagegen?

Drosten: Es gibt einen Impfstoff für eine eng verwandte Erkrankung: für die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME. Möglicherweise wird es demnächst auch einen Impfstoff gegen das West-Nil-Virus geben. Die Forschung dazu läuft.

Würden Sie sich gegen das West-Nil-Virus impfen lassen?

Drosten: Ja.

Kampmann: Erstmal würde ich mir die epidemiologischen Daten ansehen, um eine Risikoabschätzung für mich selbst und die betroffene Bevölkerung zu treffen. Falls es nach diesen Daten Sinn macht und ein geprüfter Impfstoff mit bekanntem Risikoprofil existiert, würde ich ihn natürlich auch nutzen, es sei denn, er musste erstmal für Risikogruppen reserviert werden, wie wir das anfänglich beim Corona-Impfstoff auch hatten.

Was ist die gefährlichste Krankheit, die Sie in Ihrem Leben bekommen haben?

Kampmann: Ich komme als Kinderärztin und Kinder-Infektiologin natürlich regelmäßig mit Infektionskrankheiten in Kontakt, da steckt man sich schon mal an. Das kennen aber alle Kolleginnen und Kollegen in unserem Fach und man baut auch eine breite Immunität auf. Meine gefährlichste Krankheit war wahrscheinlich Covid, wobei ich wirklich glimpflich davongekommen bin.

Drosten: Als Arzt muss ich immer damit rechnen, mich bei einem Patienten anzustecken, gerade dann, wenn noch in der Klärung ist, welche Krankheit derjenige hat. Und als Wissenschaftler: Im Labor haben wir hohe Sicherheitsvorkehrungen. Auf meinem beruflichen Weg ist da noch nie etwas passiert.

Der Ursprung der Corona-Pandemie ist nicht zweifelsfrei geklärt. Die Theorie, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan kommt, hält sich hartnäckig. Ein Hirngespinst?

Drosten: Es gibt keinerlei Belege für die Laborthese, auch wenn das von daran interessierten Kreisen immer wieder behauptet wird. Aber es gibt neue Hinweise darauf, dass das Virus von Marderhunden übertragen wurde, die auf dem Markt von Wuhan gehandelt wurden. Ob es jemals Beweise geben wird, die jede Diskussion beenden, kann ich nicht abschätzen.

Wie sollten sich die Menschen in einer Welt voller Viren schützen?

Kampmann: Es gibt ein paar einfache Regeln. Man soll seine Keime, wenn möglich, nicht an andere herantragen. Wenn ich zum Beispiel in einen vollen Flughafen komme, setze ich immer noch oft meine Maske auf. Es geht da gar nicht nur um Corona, sondern um alle Keime, die durch Atemwege übertragen werden können. Das gehört in vielen Ländern Süd-Ost-Asiens zum ganz normalen Hygieneverhalten. Und wir lernen ja schon als Kinder, uns auch vor dem Essen die Hände zu waschen. Es kann nicht schaden, sich daran zu erinnern.

Textbaustein- Christian Drosten

Christian Drosten leitet das Institut für Virologie an der Berliner Charité. Seine Forschung trug maßgeblich dazu bei, das neuartige Coronavirus (Sars-CoV-2) zu verstehen und zu diagnostizieren. Während der Corona-Pandemie gehörte Drosten zu den wichtigsten Beratern der Bundesregierung. Mit seinem Corona-Podcast erreichte er ein Millionenpublikum.

Beate Kampmann ist Direktorin des Instituts für Internationale Gesundheit (früher: Tropeninstitut) an der Charité. Die Expertin für Infektionskrankheiten und Kindergesundheit lebte und forschte mehr als 30 Jahre lang in England, bevor sie Anfang 2023 zusammen mit Drosten die Leitung des Charité-Centers für Global Health übernahm.