Osterode. Am Montag rammt ein Pkw-Fahrer auf der B241 einen Lkw. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist 80 Jahre alt. Was ist passiert?

Am Montagabend gegen 17.40 Uhr rammt ein Autofahrer auf der B241 im Stadtgebiet von Osterode einen neben ihm in Richtung Dorste fahrenden Lkw. Auf Höhe des Restaurants Piccolo Mondo wollte der Pkw-Fahrer auf die linke Spur wechseln und übersah dabei den neben ihm auf gleicher Höhe fahrenden Lkw. Verletzt wurde niemand, am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro, am Lkw ein Schaden von 3.000 Euro.

Im Einsatz am Unfallort war neben der Polizei auch die Feuerwehr. Zur Unfallaufnahme war die B241 an dieser Stelle kurzzeitig gesperrt, beim Absperren halfen die Mitglieder der Wehr.

Der Unfallverursacher sei 80 Jahre alt gewesen, sagte ein Sprecher der Bad Lauterberger Polizei, die den Unfall aufgenommen hatte, gegenüber unserer Zeitung.

