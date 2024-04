Osterode. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro an Straße und Leitplanke. Wie kam es dazu?

Der Notruf ging gegen 16.45 Uhr am Montagnachmittag bei der Polizei in Osterode ein: Auf der Bundesstraße 241 von Clausthal in Richtung Osterode hat ein Lkw-Fahrer insgesamt 200 Meter Leitplanke geschrammt und außerdem am Rand der Fahrbahn die Teerdecke beschädigt. Hinter ihm fahrende Autofahrer hatten den Notruf abgesetzt.

15.000 Euro Sachschaden an Leitplanke und Straße

Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch weiter - Beamte der Polizei konnten ihn erst in Dorste stoppen. Dabei stellten die Polizisten 1,45 Promille Alkohol im Blut des Fahrers fest. Verletzt wurde niemand, an der Leitplanke und der Teerdecke entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Lkw wurde nur leicht beschädigt.