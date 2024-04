Osterode am Harz. Über 30 Tattoo-Studios mit mehr als 60 Tattoo-Artists: Am 13. und 14. April kommen Harzer Tattoo-Fans in der Stadthalle auf ihre Kosten.

Am Wochenende vom 13. und 14. April steht in Osterode am Harz alles im Zeichen der Körperkunst: zum ersten Mal findet dann eine Tattoo-Convention in den Räumen der Stadthalle Osterode statt.

Die Veranstalter versprechen an den zwei Tagen im Harz über 30 Tattoo-Studios mit mehr als 60 Tattoo-Artists aus dem In- und Ausland - und natürlich Informationen über die neuesten Trends aus der Tattoo-und Piercing-Szene sowie „einige Überraschungen“.

Der Harz im Zeichen der Körperkunst: Tattoo Contests in verschiedenen Kategorien

Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm - etwa auf musikalischer Ebene mit Acoustic-Rock von HartBerg oder mit Klassikern der Rockgeschichte von Sleepless Heartbeats - kündingen die Ausrichter bei der Convention im Harz auch zahlreiche Tattoo-Contests in verschiedenen Kategorien an. Zudem wird es Pole-Dance-Akrobatik mit Melody Aurora und Seifenblasen-Darbietungen von Anastasiya Medvetskaya geben.

Die Moderatoren der ersten Tattoo-Convention in Osterode am Harz: Daniel Rust vom Bundesverband Tattoo und der TikTok-Star Caro Litsches. © Ingo Becker | Ingo Becker

Für die Moderation der ersten Tattoo-Convention in Osterode am Harz sorgen an beiden Veranstaltungstagen Daniel Rust vom Bundesverband Tattoo und der TikTok-Star Caro Litsches.

Die Stadthalle öffnet für die Harzer Tattoo-Interessierten am Samstag, 13. April, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 11 bis 19 Uhr. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Für die Begleitperson von Menschen mit Behinderungen (mit „B“ im Ausweis) ist der Eintritt frei.

Karten - sowohl für die einzelnen Convention-Tage als auch für das gesamte Wochenende - gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline 0531/16606.

