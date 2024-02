Osterode am Harz. Country-Musik ist eine Szene, die nicht jeder versteht. 1976 sind zwei Jungs aus dem Altkreis mit auf der Bühne, als Truck Stop in Osterode auftreten.

Die Stadthalle von Osterode am Harz ist ein Zweckgebäude aus den 70ern. 50 Jahre Geschichte in den biederen Betonknochen erzählen allerdings so manche Legende. Auch die einer der eigentümlichsten Bands Deutschlands: Truck Stop. Die Cowboys von der Alster gibt es genauso lange wie die Halle, in der sie schon in den 70ern das heimische Publikum begeistern. Als sie Ende 2023 wieder nach Osterode zurückkehren, weckt dies Erinnerungen. Für Harry Bierwirth zum Beispiel ist es ein besonderer Abend. Denn 1978 stand er mit seinen Freunden von „Heart Mountain Skiffle Track“ hier auf der Bühne. Sie waren die Aufmacher für Truck Stop – ein Abend, den Bierwirth und seine Kumpanen nie vergessen haben.