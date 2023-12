Osterode. Ein turbulentes Jahr liegt hinter der Welt, der Region - und dem Harz Kurier. Das Team sagt allen Leserinnen und Lesern danke für die Treue.

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Das Wetter zu den anstehenden Feiertagen darf sicher symbolisch stehen für das ausklingende Jahr: stürmisch und turbulent, ungemütlich möchte man beinahe sagen. Ja, es war so Einiges los 2023 – im Land wie im Lokalen. Reichsbürger, das Erstarken rechter Tendenzen in Deutschland, Ukraine-Krieg, Flüchtlinge, Energiewende, Inflation, Streit um den ÖPNV – speziell um die Bahn – und immer noch die Auswirkungen der Pandemie – Vieles, was international und bundespolitisch heiß debattiert wurde, fand sich auch im Lokalen wieder, spielte in den täglichen Nachrichten des Harz Kurier über das Geschehen vor Ort und das Leben der Menschen im Südharz eine Rolle.

Harz Kurier: Ein bewegtes 175. Jahr

Über allem schwebte ab Oktober der Angriff der Hamas auf Israel, der die internationale Nachrichtenlage bis heute dominiert. Auch die Auswirkungen des Klimawandels mit Naturkatastrophen wie Waldbränden – im großen Rahmen etwa in Griechenland, im kleineren auch im Südharz – waren prominente Themen.

Und auch für den Harz Kurier geht ein bewegtes Jahr zu Ende. Viel hat sich verändert, auch hinter den Kulissen in der täglichen Arbeit, im 175. Geburtsjahr unserer Zeitung. Im Sommer haben wir nicht nur unser Jubiläum mit einer großen Party in der Stadthalle gefeiert, wir haben redaktionell in diesem Jahr außerdem riesige Schritte in Richtung der digitalen Transformation unternommen, haben Strategien überdacht, Arbeitsweisen auf den Kopf gestellt, Software gewechselt, mussten manch Altes – auch Liebgewonnenes – loslassen, um die Hände frei zu haben für Neues. Geblieben sind Sie als treue Leserinnen und Leser. Dafür möchten wir uns von Herzen bei Ihnen bedanken. Nicht immer ist es für langjährige Leserinnen und Leser leicht, sich umzustellen und Veränderungen mitzugehen. Dass Sie uns auch in turbulenten Zeiten die Treue halten, das wissen wir zu schätzen.

Das Team des Harz Kurier wünscht schöne Weihnachten

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen Ruhe und Gesundheit und die Gelegenheit, Kraft zu tanken, um 2024 mit Freude begrüßen zu können. Denn vergessen darf man bei allen Turbulenzen eines nicht: dass wir in Deutschland, im Südharz speziell, auch in diesen schwierigen Zeiten so behütet und geborgen leben, wie sonst nur wenige andere Menschen auf der Welt.

Auch wenn das zurückliegende Jahr für viele sicher ein herausforderndes war: „Hindernisse versperren den Weg nicht“, sagt eine Zen-Weisheit. „Sie sind der Weg.“ Bevor mit einem neuen Jahr aber ein neuer Weg mit neuen Herausforderungen beginnt, wünschen wir Ihnen schöne Weihnachten!

Herzliche Grüße vom Team des Harz Kurier