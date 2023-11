Bad Lauterberg. Nach den Durchsuchungen am Wiesenbeker Teich im Sommer hat die Verwaltung nun Maßnahmen gegen das sogenannte Königreich Deutschland erlassen.

Es tut sich was am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg. Nachdem im Sommer Durchsuchungen in dem alten Kneipp- und Kurhotel stattgefunden hatten, setzt der Landkreis Göttingen nun erste Gegenmaßnahmen um. Die dort ansässigen Reichsbürger um ihren vermeintlichen König Peter Fitzek hatten im August einen Kiosk eröffnet. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist die Nutzung eines Kiosks auf dem Grundstück wegen baurechtlicher Bestimmungen ab sofort untersagt. Auch die Wohnanlagen – zwei Wohnwagen auf dem Gelände – verbietet der Landkreis im Zuge seiner Maßnahmen.