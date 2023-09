Osterode Einsatz am Oderparksee Hattorf, Investition trotz Insolvenz in Bad Sachsa und Erkenntnisse nach Bombenalarm in Göttingen - Ihre Top-Themen der Woche.

Traurige Nachrichten gab es am Wochenende aus Hattorf am Harz. (Symbolbild)

Zusammenfassung Best of: Diese Themen bewegen Osterode und den Harz

„The news never stops“ - auch diese Woche haben gute und schlechte Nachrichten die Leserinnen und Leser des Harz Kurier beschäftigt. Das sind die fünf meistgelesenen Artikel:

1. Ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Oderparksee in Hattorf zieht am Samstag die Aufmerksamkeit im Ort auf sich. Ein Mensch wird tot geborgen.

2. 49 Millionen Euro plant die InterSpa-Gruppe in das Salztal Paradies zu investieren. 2020 und 2022 meldet sie aber Insolvenz an. Wie kann das sein? Wir fragen nach.

3. Nach dem Polizeieinsatz in der Vorwoche in Göttingen steht nun fest: Das Paket kam von einer Reichsbürgerin aus Bad Lauterberg. Lesen Sie hier, was sie zu den Vorgängen sagt.

4. Das Spellefest 2023 in Wieda wird zum großen Erfolg, Einheimische und Gäste verleben einen abwechslungsreichen Tag. Unsere Bilder des einzigartigen Straßenfestes im Südharz.

5. Explosion im Südharz: Vor 10 Jahren sprengt der Mann von Julia M. ihr Haus in Wieda, ihre beiden Kinder sterben in der Folge. Sie spricht mit uns im Interview über ihr Leben danach.

Wir danken für Ihre Treue und wünschen ein angenehmes Wochenende.

