Event im Harz Traditionelles Kranzreiten feiert in Förste sein Comeback

Das traditionelle Kranzreiten auf der Jagewiese zwischen Förste und Eisdorf findet erstmals nach der Corona-bedingten Pause wieder statt.

Am Pfingstmontag, 28. Mai, werden unterschiedliche Pferderassen – insbesondere rund 750 Kilogramm schwere Kaltblüter ins Rennen gehen. Start ist um 13.30 Uhr und ausklingen wird die Veranstaltung mit dem Traditionsfeld. Interessierte Reiter können sich bis zum 14. Mai per Mail an: kranzreiten-foerste@beepworld.de anmelden. Unter dieser Adresse werden auch Fragen beantwortet. Je nach Eingang der Nennungen ergeben sich nach Einteilung die Rennfelder der Ponys, Kleinpferde, Vollblüter, Großpferde und Kaltblüter.

Kranzreiten: Tradition seit 1593

Die Tradition des Kranzreitens in Förste lässt sich bis in das Jahr 1593 zurückverfolgen. Damals stand es jedoch nicht im Zeichen des Pferdesportes, sondern diente der Wehrertüchtigung der jungen Männer des Dorfes.

Mittlerweile starten auch nicht nur die Kaltblüter, die im Alltag als Rück- oder Zugpferde anzutreffen sind, auch schnelle Shetlandponys bis hin zu der englischen Kaltblutrasse „Shire Horse“ starten in verschiedenen Rennfeldern. Die teilnehmenden Reiter haben teilweise eine lange Anfahrt, da es in in Förste und den benachbarten Dörfern kaum Pferde gibt, die beim Kranzreiten dabei sind. Im Traditionsfeld werden zumeist auch die weißen Jagekittel (Leinenhemd) auf dem ungesattelten Pferd getragen.

Neues und Altes

Allerdings gibt es diesmal eine Premiere: Wer sich nicht zutraut, ohne Sattel das Ziel zu erreichen, darf das Pferd auch satteln oder sich an einem Rundgurt festhalten. Die geflochtenen Birkenkränze wird es aber weiter geben. Einen davon erhält jeweils der Sieger im Traditionsfeld der Kaltblüter als auch in dem der Ponys.

Außerdem dürfen auch nicht, wie vor langen Zeiten, ausnahmslos Jungen und Männer am Kranzreiten teilnehmen, sondern auch Mädchen und Frauen.

Führzügelrennen geplant

Wenn alles klappt wird es zudem eine zweite Premiere geben: damit auch Kinder teilnehmen dürfen, ist unter dem Motto: „Die Kleinsten werden die Größten sein“, ein Führzügelrennen geplant. Auch hierzu gibt es unter www.kranzreiten-foerste.beepworld.de weitere Information und Nennformulare.

