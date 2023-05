Altkreis Osterode: An Himmelfahrt nicht überall friedlich

Himmelfahrt, auch Vatertag oder „Herrentag“ – Zu diesem Anlass unternehmen jedes Jahr aufs Neue tausende Wanderer Ausflüge im Südharz, oft gemeinsam mit Freunden und Familie. So auch am Donnerstag, als ausgelassene Menschengruppen in Feierstimmung allerorten anzutreffen waren. Ein häufiger Begleiter: ein Bollerwagen voll mit Verpflegung, meist alkoholischer Art. Und so musste sich auch die Polizei im Landkreis Göttingen mit überwiegend alkoholisierten junge Männer beschäftigten. Die Beamten leiteten gegenüber dem Vorjahr mehr Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen als in den Vorjahren ein. Die Bilanz weist rund 20 Einsätze auf, zu denen die Beamten im Kontext „Vatertag“ ausrücken mussten, berichtet die Polizei Göttingen am Freitag, 19. Mai. Darunter Einsätze in Walkenried, Förste und Willensen.

Zumindest für den Raum Osterode und Herzberg jedoch konnte die Osteroder Polizei am Donnerstag auf Nachfrage keine besonderen Vorfälle im Bezug auf die Himmelfahrtswanderungen verzeichnen. Auch für den Bereich Bad Lauterberg und Bad Sachsa konnte die Polizei am Donnerstag noch keine genauen Angaben machen. „Es waren viele Gruppen in der Gegend unterwegs mit ihren Bollerwagen zu den üblichen Himmelfahrtswanderungen. Dabei blieb es allerdings überall friedlich, resümiert ein Sprecher der Polizei Osterode. „Es gab zum Glück keine Ausschreitungen oder Körperverletzungen.“

Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten in Gieboldehausen

Anders sah dies jedoch insbesondere in Gieboldehausen aus. Dort waren Beamte zu einer nächtlichen Auseinandersetzung auf offener Straße alarmiert worden. Gegen 23.30 Uhr wurde eine Schlägerei von bis zu 20 Personen unweit der B27 gemeldet. Laut Polizeibericht solle diese sich zeitweise auch auf den Durchgangsverkehr ausgewirkt haben.

„Sofort wurden über die Leitstelle von benachbarten Dienststellen mehrere Streifenwagen nach Gieboldehausen entsandt, um die vermeintliche Schlägerei zu beenden. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen hatte sich das Geschehen jedoch wieder aufgelöst. Im Rahmen der Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 38 Jahren ermittelt werden“, heißt es seitens der Polizei. Gegen diese seien Strafverfahren wegen Körperverletzungs-, Sachbeschädigungs- sowie Beleidigungsdelikte eingeleitet worden.

Eine ähnliche Meldung erreichte die Beamten gegen 18 Uhr aus der Gemeinde Seeburg in Bernshausen. Auch hier wurde zunächst eine Schlägerei mit einer Vielzahl von Beteiligten gemeldet. Es stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass zwei betrunkene Männer im Alter von 20 und 22 Jahren den Streit mit anderen Anwesenden suchten und teilweise auf diese einschlugen. Entsprechende Verfahren wurden auch gegen diese jungen Männer eingeleitet.

Auseinandersetzungen auch in Orten des Altkreises Osterode

Auch an anderen Orten im Landkreis registrierte die Polizei Gewalt: Nach einer Auseinandersetzung im Bereich des Priorteich in Walkenried ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Mann wegen Körperverletzung. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Förste, Willensen sowie im Stadtgebiet von Göttingen.

„Insgesamt bewegte sich das Geschehen am ,Vatertag’ aus polizeilicher Sicht im gesamten Landkreis Göttingen in einem noch akzeptablen Rahmen“, so Polizeisprecher André Sikulski am Freitag. „Der überwiegende Teil der Feiernden hat es mit dem Alkoholkonsum augenscheinlich nicht übertrieben, sodass sich die damit verbundenen Konflikte weitestgehend in Grenzen hielten.“

Um dennoch für den Ernstfall gerüstet zu sein, sei die Polizei an diesem Feiertag mit zusätzlichem Personal im Einsatz gewesen. Vermehrt sei Streife gefahren worden, um im Notfall dennoch rasch vor Ort zu sein und eingreifen zu können.