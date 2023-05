Stadtfest Osterode: Größtes Kinderbild der Welt soll entstehen

So soll das Stadtfest in Osterode am Wochenende ablaufen

Der in Osterode beheimatete Künstler Abdulkarim Alhasan möchte eine außergewöhnliche Initiative ins Leben rufen: Während des Osteroder Stadtfestes soll nichts geringeres als das größte Kindergemälde der Welt fertiggestellt werden.

In einem Brief hatte er sich bereits an die örtlichen Schulen gewandt, um für sein Vorhaben Werbung zu machen und zur Teilnahme zu ermuntern: „Ich möchte mit der Aktion die Bedeutung des Friedens in unserer Gesellschaft hervorheben. In Anbetracht der heutigen globalen Herausforderungen halte ich es für äußerst wichtig, dass wir uns gemeinsam für den Frieden einsetzen und die jüngere Generation dazu ermutigen, hierbei eine aktive Rolle einzunehmen“, so der Künstler.

Botschaft des Friedens vermitteln

„Mit diesem Ziel vor Augen möchte ich die Schulen unserer Stadt dazu einladen, an einem gemeinsamen Kunstprojekt teilzunehmen, welches die Botschaft des Friedens auf beeindruckende Weise vermitteln wird. Ich plane, ein riesiges Gemälde zum Thema Frieden von Kindern erschaffen zu lassen.“

Teile des Projekts seien bereits mit Kindern aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Syrien, umgesetzt worden. „Ich würde mich sehr freuen, wenn auch meine neue Heimat Osterode einen Beitrag dazu beisteuern könnte,“ so Abdulkarim Alhasan weiter. „Ich glaube fest daran, dass Kunst eine einzigartige Plattform bietet, um Brücken zwischen Menschen zu bauen, Vorurteile zu hinterfragen und das Projekt dazu beitragen wird, das Verständnis für unterschiedliche Perspektiven zu stärken.“

Gemeinsam Großes erreichen

Er hoffe dabei auf Unterstützung der Schulen, die Schülerinnen und Schüler dazu zu ermutigen, an diesem einmaligen Kunstprojekt teilzunehmen. Er sei zuversichtlich, dass man gemeinsam Großes erreichen könne, um eine friedlichere und harmonischere Gesellschaft zu gestalten.

Stattfinden wird die Aktion im Rahmen des Stadtfestes vom Freitag bis zum Sonntag in der Karim Fine Arts Gallery, Am Schilde 3 in Osterode am Harz.

Die Termine für die Malaktion in Osterode am Harz: An der Aktion beteiligen können sich Kinder am Freitag von 16 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 11 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter 0172-5408885.

