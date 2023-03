Osterode: Unbekannte Männer bedrohen Fußgängerin

Osterode. Die Polizei Osterode sucht Zeugen zu einem Vorfall in der sogenannten „Postpassage“ zwischen Kornmarkt und Am Posthof.

In Osterode am Harz ist eine Frau bedroht worden.

In Osterode in der sogenannten „Postpassage“, der Verbindungsgasse zwischen dem Kornmarkt und der Straße Am Posthof, ist eine Fußgängerin am Nachmittag des 4. März von zwei unbekannten Männern am Weitergehen gehindert und von dem einen mutmaßlich mit einem Messer bedroht worden. Das meldet die Polizei. Die Frau blieb demnach unverletzt.

Ihren Schilderungen zufolge ereignete sich das Geschehen gegen 16.20 Uhr des Samstags in Höhe des Hauseingangs Kornmarkt 11. Einer der Unbekannten habe sich ihr in den Weg gestellt, während der zweite sie aufgefordert habe, ein im Hauseingang liegendes Paket aufzuheben. Die Frau tat, was von ihr verlangt wurde. Als sich Passanten näherten, ergriffen die beiden Männer dann plötzlich die Flucht.

Polizei sucht zwei Männer: Personenbeschreibung

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Dunkles, gelocktes Haar, schlank, ca. 25 bis 30 Jahre alt, trug einen blauen Pullover Person mit Messer: ca. 185 cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlank, kurzes, blondes Haar, sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

