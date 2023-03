Unfall im Harz: Polizei sucht Fahrerin eines schwarzen Fiat 500

Die Unfallverursacherin hatte laut Polizeibericht nach dem Vorfall Unfallflucht begangen.

Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich demnach am Mittwoch, 15. März, gegen 18.05 Uhr in der Helmkampff-Straße in Bad Grund. Ein 48-Jähriger hatte sein Mofa hier abgestellt und befand sich selbst noch neben dem Mofa, als ein schwarzer Fiat 500 an ihm vorbeifuhr.

Dabei touchierte der Pkw den Mann mit dem Außenspiegel, sodass dieser zusammen mit seinem Mofa zu Fall kam. Hierbei wurde er verletzt. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Aussage des Mofafahrers saß eine Frau am Steuer des Fiats. Diese verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin geben können, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

