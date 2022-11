Kirchenkreis Harzer Land feiert Ersten Advent – Das ist geplant

Osterode. Zum Auftakt der Vorweihnachtszeit ist in den Kirchengemeinden der Region Harzer Land an diesem Wochenende einiges los. Ein Überblick.

Die Weihnachtszeit wird eingeläutet, am Sonntag ist der 1. Advent und es ist viel los im Kirchenkreis Harzer Land. Zahlreiche Angebote, Gottesdienste und Veranstaltungen wie Basare rund um die Kirchen, ein Taizé-Gottesdienst und die Einweihung der neuen Orgel in Clausthal locken. Neben vielen weiteren Veranstaltungen, für die ein Blick auf die Homepage der einzelnen Kirchengemeinde lohnt, hier die großen Events im Überblick:

Adventsbasar um die Nicolaikirche in Herzberg

Zu einem Familiengottesdienst mit anschließendem Adventsbasar lädt die Nicolaigemeinde Herzberg am 1. Advent, 27. November, um 11 Uhr ein. Nach dem Gottesdienst gibt es in und um die Nicolaikirche frische Waffeln, Kaffee und Kuchen, Verkaufsstände, einen Winterwald mit Glühwein und Gegrilltem.

Außerdem sind verschiedene Stationen zum Spielen, Entdecken und Experimentieren auf der Empore vor und neben der Orgel aufgebaut. Weiterhin wird um 13 und um 14 Uhr das Puppentheater „Das kleine Ich-bin-Ich“ vom Team der Kita Sieberdamm aufgeführt.

Aktionen in Bartolfelde, Osterhagen und Barbis

Am 1. Adventssonntag um 11 Uhr findet ein gemeinsamer Familiengottesdienst mit Pastor Torsten Kahle zusammen mit der Gitarrengruppe und anschließendem Adventsbasar in und rund um die Kirche in Bartolfelde statt. Um 18 Uhr wird außerdem in der St. Petri-Kirche in Barbis mit einem musikalischen Gottesdienst mit dem Mehrgenerationenquartett und „LauterFlöten“ der Lebendige Advent eingeläutet.

Neue Orgel wird in Clausthal eingeweiht

In der Marktkirche in Clausthal ist es am 1. Advent um 11 Uhr endlich soweit und die neue Orgel wird eingeweiht. Dazu findet ein Festgottesdienst mit der Stellvertretenden Regionalbischöfin, Superintendentin Katharina Henking, Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng und Kantor Arno Janssen statt. Im Anschluss werden die Gottesdienstbesucher zu Orgelvorstellung und Gespräch bei Tee und Kaffee gebeten. Es werden zudem Orgel- und Kirchenführungen angeboten.

Ebenfalls am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr folgt noch ein Orgelkonzert. Kantor Arno Janssen spielt Werke von Johann Sebastian Bach.

Gottesdienst im Kerzenlicht in Lasfelde

Am 1. Adventssonntag, 27. November, findet um 17 Uhr in der Kirche in Lasfelde ein Gottesdienst im Kerzenlicht statt, den das Gottesdienstteam der Gemeinde vorbereitet hat. Es soll ein besinnlicher Auftakt für jeden und jede in den Advent werden.

Während des Gottesdienstes kommt die am vergangenen Samstag in Aegidien ausgesandte Friedenskerze in der Gemeinde an. An den Gottesdienst schließt sich eine etwa 30-minütige Gemeindeversammlung an. „Wir werden darüber informieren, wie sich das Gemeindeleben in unseren sieben evangelischen Osteroder Kirchengemeinden und speziell in Lasfelde entwickelt hat und wie es sich verändert wird“, erklärt Pastorin Silke Dobers. Anschließend gibt es Suppe und Tee für alle und Gelegenheit zum Gespräch. Die Kirche ist mäßig warm. Wolldecken liegen bereit. Warme Kleidung wird empfohlen. Offizielles Ende ist gegen 18.30 Uhr.

Aktion „Wünsch dir was“ in Lasfelde

Das 1. Adventswochenende ist zugleich Auftakt für eine gemeinsame Aktion von Kirchenvorstand und einigen Mitgliedern des Ortsrats der Ortschaft Lasfelde: „Wünsch dir was“. Silke Dobers erklärt: „Mancher verkneift sich zur Zeit Wünsche, weil das Geld knapp ist: Die Fahrt zum „Lerbacher Komödchen“, den Spielzeugtrecker zu Weihnachten für das Urenkelkind, einen Adventskranz – Dabei ist es doch gerade in schwierigen Zeiten wichtig, auch was Schönes zu unternehmen und sich an Dingen zu freuen. Wir möchten beim Ermöglichen von Wünschen helfen!“ Vom 1. bis einschließlich 4. Advent kann man seinen Wunsch ins Pfarramt in die Lasfelder Straße 45a, oder zu Hans-Jürgen Kohlstedt, Unterdorf 25, bringen. Man kann anrufen, eine E-Mail schicken oder vorbeikommen. Der Wunsch wird dann anonymisiert an den Weihnachtsbaum auf dem Lasfelder Anger gehängt. Andere, bei denen das Geld derzeit nicht so knapp ist, können sich am Anger einen der Wünsche abnehmen und damit wiederum zu Herrn Kohlstedt oder ins Pfarramt kommen, um ihn einzulösen.

Advent in den Höfen in Dorste

Ab dem ersten Advent startet in Dorste ein Experiment. Ein lebendiger Adventskalender mit 12 Stationen, verteilt im gesamten Ort. Michael Bohnert hat den „Advent in den Dorster Höfen“ initiiert, viele machen mit, was genau dabei herauskommt, weiß auch der Pastor im Unruhestand noch nicht.

„Eigentlich wollte ich das schon vor Jahren in Osterode machen, doch es hat nie geklappt“, erzählt er, umso dankbarer ist er jetzt, dass der Kirchenvorstand seine Idee begeistert aufgegriffen hat. Start ist am Sonntag vor der Kirche, es wird einen kleinen Gottesdienst mit der Akkordeonspielgemeinschaft Osterode Herzberg zum Thema „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein...“ geben. Nicht zu lang, eine adventliche Anregung, vor allem geht es um die Gemeinschaft in einer in diesem Jahr vielleicht besonders dunklen und kalten Zeit. Dieses Motto gilt auch für alle weiteren Termine, für die sich Gastgeber gefunden haben, die ihren jeweiligen Abend ausrichten.

Die Termine sind nach dem ersten Advent Dienstag, 29. November, Donnerstag, 1. Dezember, Sonntag, 4. Dezember, Dienstag, 6. Dezember, Donnerstag, 8. Dezember, Samstag, 10. Dezember, Dienstag, 13. Dezember, Donnerstag, 15. Dezember, Samstag, 17. Dezember, Dienstag, 20. Dezember, und Donnerstag, 22. Dezember. Treffen ist immer vor der Kirche, jeder Termin dauert etwa eine halbe Stunde.