Dr. Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray ist nicht nur feministische Aktivistin, sondern auch Wissenschaftlerin, Bildungsreferentin, Buchautorin und auch Rapperin. Am Freitag ist sie in Osterode.

Osterode. Am Freitag um 18.30 Uhr hält Dr. Reyhan Şahin, auch bekannt als „Lady Bitch Ray“, in Osterode am Harz eine Lesung zum Thema „Gegen Gewalt an Frauen“.