Lesung Lady Bitch Ray liest am 25. November in Osterode

Die Autorin, Rapperin und promovierte Linguistin Dr. Reyhan Şahin aka Lady Bitch Ray hält am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, eine Lesung mit moderierter Diskussion in Osterode. Um 18.30 Uhr beginnt die vom Verein Frauen für Frauen organisierte Veranstaltung mit anschließender Diskussionsrunde in der Stadtbibliothek Osterode.

Sie ist bekannt für ihren feministischen Aktivismus: Dr. Şahin spricht offen und kritisch über Sexualität, Islam, Popkultur und Feminismus und nimmt eine einzigartige Position im (queer) feministischen Meinungsaustausch ein. Sie thematisiert wichtige Konzepte, wie „Intersektionalität“, das heißt die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diskriminierungsformen – etwa in Form von Sexismus und Rassismus – und berichtet über persönliche Diskriminierungserfahrungen.

Die Teilnahme ist kostenlos aber nur mit Anmeldung möglich unter Telefon 05522/4668 oder per E-Mail an info@frauenfuerfrauen-osterode.de.