Mobile Impfteams aus Göttingen werden nicht weiter finanziert

Eine Frau bekommt in einem Impfzentrum ihre Auffrischungsimpfung mit dem neuen an Omikron angepassten Corona-Impfstoff.

Zum Jahreswechsel stellt das Land Niedersachsen die Finanzierung der mobilen Impfteams (MIT) ein. Eine Weiterführung ist nach Kenntnis des Gesundheitsamts für die Stadt und den Landkreis Göttingen nicht vorgesehen.

Deshalb werden die MIT in Stadt und Landkreis Göttingen sowie der Impfstützpunkt in der alten Post in Göttingen nur noch bis Dienstag, 20. Dezember, im Einsatz sein.

Kreis Göttingen: Mobile Corona-Impfungen noch bis 20. Dezember 2022

Bis dahin gibt es weiterhin Impfungen und Impfberatungen durch die MIT. Eine Übersicht über die Standorte und Angebote gibt es unter www.goe.de/impfteams. Dabei werden Infektionen, bereits erhaltene Impfungen, Erkrankungen, persönliche Lebensumstände und besondere Risiken berücksichtigt und eine individuelle Empfehlung bezüglich weiterer Impfungen erteilt.

Angesichts der Virusvarianten und den zu erwartenden steigenden Infektionszahlen sei es aus Sicht des Gesundheitsamts geboten, den eigenen Impfstatus prüfen und sich bei Bedarf impfen zu lassen.

Mehr als 72.500 Impfungen gegen das Coronavirus in den letzten zwölf Monaten

Bereits jetzt und auch nach der Schließung der MIT können sich Interessierte bei niedergelassenen Ärzten beraten und impfen lassen.

Insgesamt sind in Stadt und Landkreis Göttingen zwölf Impfteams im Einsatz. Zwischen dem 31. Oktober 2021 und dem 26. Oktober 2022 wurden insgesamt 72.574 Impfungen durch die MIT verabreicht.