Osterode. Das Kinderimpfen am 17. Februar im Jugendgästehaus Harz in Osterode entfällt. Es gibt Ausweichtermine. Impfen ab 12 Jahre findet statt.

Spritzen für eine Impfung gegen das Coronavirus liegen in einer Impfstation bereit. In Osterode müssen heute bestimmte Termine entfallen.

Coronavirus-Pandemie Kinderimpfen am Donnerstag in Osterode abgesagt

Das heutige Kinderimpfen im Jugendgästehaus Harz findet zum Bedauern der Stadt Osterode nicht statt: Grund ist die Tatsache, dass das Gesundheitsamt Göttingen aufgrund der Wetterlage entschieden hat, sein mobiles Impfteam nicht nach Osterode zu entsenden.

Ausweichtermine in Osterode und Göttingen

Bereits über das Impfportal gebuchte Termin entfallen. Ausweichtermin für Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ist Montag, der 21. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr, ebenfalls im Jugendgästehaus Harz. Eine vorherige Buchung über das Impfportal Niedersachsen ist nicht notwendig.

Die Zweitimpfung, ausschließlich für Kinder, die dann am 21. Februar im Jugendgästehaus geimpft worden sind, ist weiterhin am 17. März vorgesehen. Geimpft wird mit dem Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer in der für die Altersstufe vorgesehenen Dosis. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie der persönliche Impfausweis des zu impfenden Kindes. Auch die Begleitpersonen müssen sich ausweisen können. Das zu impfende Kind muss während des Impftermins eine medizinische Maske, die Begleitpersonen müssen eine FFP2-Maske tragen.

Weitere Alternativtermine für die Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sind Freitag, der 18. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr sowie Samstag, der 19. Februar, von 10 bis 13.30 Uhr im Impfstützpunkt Siekhöhe, Anna-Vandenhoeck-Ring 13, 37081 Göttingen.

Ab 12 Jahre: DRK impft trotzdem

Das Impfteam des DRK steht hingegen heute wie geplant zur Impfung von Erwachsenen in der Zeit von 12 bis 20 Uhr für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen bereit. Auch Kinder ab dem zwölften Lebensjahr können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind in jedem Fall ein Ausweisdokument sowie der persönliche Impfausweis. Es ist eine FFP2-Maske zu tragen.