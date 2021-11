Tannengrün, bunte Lichter, Glühwein – und die 2G-Regeln: Unter strengen Corona-Auflagen startete Mittwoch der Osteroder Budenzauber auf dem Kornmarkt, der Osteroder Weihnachtsmarkt in abgespeckter Form. Dennoch versprechen zahlreiche Buden, ein Kinderkarussell und anderes mehr gute Unterhaltung. Der generelle Besuch des Kornmarkts und das Einkaufen in umliegenden Geschäften ist ohne den 2G-Nachweis möglich, solange kein Verzehr stattfindet. Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Kornmarkt.

