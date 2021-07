Arbeitsmarkt Südniedersachsen zeigt sich zum Ferienstart robust

Mit positiven Nachrichten vom Arbeitsmarkt in Südniedersachsen geht der Juli zu Ende. Entgegen der saisonal üblichen Entwicklung blieb die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Göttingen im zurückliegenden Monat nahezu konstant.

Während sich nach Aussagen der Arbeitsagentur der Beginn der Urlaubs- und Ferienzeit sonst mit steigenden Arbeitslosenzahlen bemerkbar macht, gab es in diesem Juli sogar einen leichten Rückgang: Insgesamt waren 13.611 Arbeitslose bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern gemeldet, 44 oder 0,3 Prozent weniger als im Juni.

Weniger Menschen arbeitslos

Gegenüber dem Vorjahresmonat gehen die Zahlen weiterhin deutlich zurück: So waren im Juli 2.234 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als vor Jahresfrist. Das entspricht einem Rückgang von 14,1 Prozent. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent und liegt damit 0,9 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats. Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen, erläutert die Besonderheiten des Arbeitsmarktes in der Urlaubs- und Ferienzeit: „Das Ende der Schulzeit und der Abschluss von Berufsausbildungen führen regelmäßig dazu, dass in den Sommermonaten die Zahl junger Arbeitsloser ansteigt. Doch in den nächsten Wochen sinkt diese Zahl auch schnell wieder, da die jungen Fachkräfte neue Betriebe finden. Und auch der Beginn des Wintersemesters oder von Freiwilligendiensten führt dazu, dass sich viele unter 25-Jährige, die sich nur vorübergehend arbeitslos gemeldet haben, wieder abmelden.“

Derzeit sind im Agenturbezirk Göttingen 1.422 Arbeitslose unter 25 Jahren gemeldet, 181 mehr als im Juni (ein Plus von 14,6 Prozent), aber 463 weniger als vor Jahresfrist (-24,6 Prozent). Silbermann rechnet allerdings damit, dass sich ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der unter 25-Jährigen aufgrund des späten Ferienbeginns vermutlich erst im August bemerkbar machen wird.

Juli 2021: Mehr offene Stellen

Sehr erfreulich ist im zurückliegenden Monat auch die Zahl der vor der beginnenden Urlaubszeit gemeldeten Arbeitsstellen: Wirtschaft und Verwaltung gaben 1.453 neue Stellenangebote bei der Arbeitsagentur auf, 72 mehr als im Juni ( ein Plus von 5,2 Prozent) und 452 mehr als vor Jahresfrist (plus 45,2 Prozent).

Der Bestand an offenen Stellenangeboten erhöhte sich weiter und liegt nun bei 5.528 Arbeitsplatzofferten. Im Vergleich zum Juli 2020 ist dies ein Plus von 1.790 Stellen (plus 47,9 Prozent).

Arbeitslosenquote im Kreis Göttingen bei 5,7

In den beiden zum Agenturbezirk Göttingen gehörenden Landkreisen Göttingen und Northeim sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich. Stabil zeigte sich in beiden Landkreisen die Entwicklung gegenüber Juni. Im Landkreis Göttingen sank die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juni um 70 (minus 0,7 Prozent) auf 9.823. Im Vergleich zum Juli 2020 waren hier im zurückliegenden Monat 1.771 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen (minus 15,3 Prozent).

Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent und somit einen Prozentpunkt unter dem Juli-Wert 2020.

Im Landkreis Northeim stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent oder 26 auf insgesamt 3.788 leicht an. Binnen Jahresfrist sank die Zahl der Arbeitslosen hier jedoch um 463 (minus 10,9 Prozent).

Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt im Raum Northeim 5,4 Prozent und liegt damit 0,6 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats.