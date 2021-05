Bei positivem Corona-Test isolieren und Kontakte einstellen

Die Impfkampagne hat Fahrt aufgenommen, die bundesweiten Zahlen der an Corona neu Erkrankten sinken stetig. Die Politik hat reagiert, seit Montag ermöglichen Lockerungen mehr Präsenzunterricht, mehr Freizeitaktivitäten, weitere Öffnungsmöglichkeiten in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Kultur. Doch beim Ablauf bekommen die Schnelltests mehr Gewicht, ohne den Nachweis einer negativen Testung ist vieles nicht möglich.

Mindestens einen Corona-Schnelltest pro Woche können Bürgerinnen und Bürger kostenfrei wahrnehmen. So sollen Infektionen frühzeitig erkannt und die Ansteckung anderer verhindert werden. Doch was ist zu tun, wenn der Test positiv ausfällt? Die Stadt Göttingen informiert entsprechend auf ihrer Homepage. Demnach wird ein positiver Antigen-Schnelltest mit den Daten der getesteten Person an das Gesundheitsamt gemeldet. Das positive Ergebnis muss in jedem Fall durch einen PCR-Test überprüft werden; entweder direkt im Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt. Alternativ können sich Betroffene mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 in Verbindung setzen.

Bei positivem Corona-Test gilt: Sofort in häusliche Isolation begeben und Kontakte zu anderen Menschen einstellen

Auch wenn das Ergebnis des PCR-Tests noch aussteht, gilt: „Wer positiv getestet wurde, sollte sich sofort in häusliche Isolation begeben und Kontakte zu anderen Menschen einstellen. Zum Schutz anderer Haushaltsangehöriger sollten unbedingt Abstands- und Hygieneregeln eingehalten, Masken getragen und die Räume gelüftet werden“, erläutert das Gesundheitsamt. Wenn möglich, sollte sich die Betroffenen in einem separaten Zimmer aufhalten. Treten Beschwerden auf, ist ein Arzt oder eine Ärztin zu kontaktieren.

Wie es weitergeht, hängt vom Ergebnis des PCR-Tests ab. Ist auch dieses positiv, ordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne an. Bei einem negativen Ergebnis gilt eine Infektion als ausgeschlossen, eine Isolation ist nicht mehr notwendig.

Corona-Schnelltestzentren im Altkreis Osterode: Wo kann man sich testen lassen?

In Osterode stehen etwa das DRK-Testzentrum Am Schilde 19 (Terminvergabe nur online: testzentrum-osterode.de), die PMH-Teststation Osterode, Dörgestraße 18 bis 20 und das Testzentrum von Infimedix (infimedix.com/Corona-Antikoerper-Test-Termin-buchen, App: apple.co/2I0U3D) zur Verfügung. Das PMH-Test-Mobil steht montags in Herzberg-Aue von 6 bis 15 Uhr, dienstags in Lerbach von 7.30 bis 16 Uhr, mittwochs in Lasfelde von 7.30 bis 16 Uhr, donnerstags in Petershütte von 7.30 bis 10 Uhr, in Katzenstein von 11 bis 15 Uhr, freitags in Petershütte, Petershütter Allee, von 7.30 bis 10.30 und in der Lasfelder Straße von 11.30 bis 14 Uhr (coronatest.pm-harz.de). In Bad Lauterberg arbeitet das DRK-Testzentrum in der Ritscherstraße 2 (Terminbuchung online). Das Testzentrum Bad Sachsa ist Am Kurpark 1 bis 3, (www.testzentrum-badsachsa.de). Eine Übersicht der Testzentren im Landkreis gibt es unter goe.de/testzentren.