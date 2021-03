Erste kostenlose Schnelltests im Landkreis Göttingen möglich

Mit einem Schild wird auf kostenlose Schnelltests in einer Apotheke in Bayern hingewiesen.

Der Bund und die Länder haben einen kostenlosen Schnelltest pro Woche für jede Bürgerin und jeden Bürger in Aussicht gestellt. Das Land Niedersachsen ist dafür zuständig, die Tests zu beschaffen und eine Test-Strategie für die Städte und Landkreise zu entwickeln. Nach wie vor fehlen diese Landesvorgaben; sie sind erst angekündigt. Die Stadt Göttingen hat jetzt trotzdem gehandelt: In Stadt und Landkreis Göttingen sind erste kostenlose Schnelltests auf SARS-CoV-2 möglich.

Wie die Verwaltung mitteilt, werden kostenlose Schnelltests aktuell in 32 Arztpraxen und acht Apotheken im Gebiet der Stadt Göttingen sowie in 85 Arztpraxen und sechs Apotheken im Landkreis Göttingen angeboten. Einen Überblick über alle insgesamt 117 Arztpraxen, die mitmachen, gibt es unter arztauskunft-niedersachsen.de. Dort lässt sich über die Eingabe der eigenen Postleitzahl und mit der Auswahl „Corona-Schnelltest“ im Feld „Besonderheit“ schnell die passende Arztpraxis in der Nähe des eigenen Wohnortes finden. Das Testzentrum am Bahnhof Göttingen ist ebenfalls dabei.

Stadt Göttingen handelt vor Landesvorgaben

Auch wenn die Rahmenvorgaben des Landes bislang noch nicht vorliegen, hat die Stadt Göttingen im Vorgriff gehandelt. „Die Erwartungshaltung der Menschen ist groß. Das kann ich gut verstehen, deshalb gehen wir jetzt an den Start“, sagt Petra Broistedt, als Dezernentin für das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis zuständig. Außerdem leitet sie den Corona-Einsatzstab der Stadt Göttingen. Angesichts erster Lockerungen der Corona-Maßnahmen betont sie: „Alle, die einen Test machen wollen, sollen auch einen machen können. Deshalb brauchen wir ein flächendeckendes Netz von Schnelltest-Stationen. Neben den allgemeingültigen Regeln wie Maske tragen und Abstand halten sind häufige Tests ein weiterer Faktor, der zu mehr Sicherheit für die Menschen beitragen kann.“

„Ziel muss es sein, dass die Tests so niedrigschwellig und unkompliziert wie möglich angeboten werden – am besten auf dem Weg zur Arbeit, in die Schule oder in die Kita“, so Broistedt weiter. Das Netz an Teststationen und der teilnehmenden Praxen und Apotheken wird dazu stetig erweitert; die Stadt steht im Kontakt mit entsprechenden Institutionen. Interessierte Apothekeninhaberinnen und -inhaber sollten sich beim Landesapothekerverband melden, um sich dort als Schnelltest-Apotheke registrieren zu lassen, Ärztinnen und Ärzte sollen die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen kontaktieren.