Pastor besorgt Zoom-Lizenzen für Kirchengemeinden

Mitte Januar schlug Pastor Stefan Schmidt, zuständig für die Gemeinden Dorste und Schwiegershausen vor, eine Zoom-Lizenz für beide Kirchengemeinden anzuschaffen.

Mit dem Programm Zoom lassen sich digitale Video-Treffen, Konferenzen, Webinare oder Live-Chats abhalten. „Zur Zeit sind zwar Kirchenvorstandssitzungen oder der Konfirmandenunterricht präsent noch möglich, wenn auch nur in kleinen Gruppen, mit Mund-Nase-Schutz und Abstand. Sollte sich aber die Pandemie-Lage ändern, hätte ich gerne eine Möglichkeit, um zum Beispiel mit den Konfirmanden in Kontakt bleiben zu können. Dazu braucht es eben eine Systemlösung wie beispielsweise Zoom, mit der das dann solide durchführbar wäre“, erläuterte Schmidt seine Beweggründe. Die Kosten erwiesen sich als sehr überschaubar, so dass der Vorschlag auch bei den Kirchenvorständen auf Zustimmung traf. Seit Kurzem liegt nun die Lizenz vor, sie wurde bereits erfolgreich mit den Konfirmanden „getestet“. „Nach wie vor sind zwar noch persönliche Treffen vor Ort erlaubt, wir haben aber Zoom jetzt einfach mal ausprobiert“, berichtete Pastor Schmidt. Natürlich sei eine derartige Digital-Konferenz mit Konfirmanden etwas anderes als eine persönliche Zusammenkunft, aber es sei gut gelaufen.