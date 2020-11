Hoffen auf baldigen Neustart: Konzert mit Saitenwind fällt aus

Ja, auch das Ensemble Saitenwind ist wie viele andere von den musikalischen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. „Darüber sind wir alle sehr traurig, denn das Singen und die Gemeinschaft fehlen uns sehr. Und gerade die Vor- und Weihnachtszeit, die ja bekanntlich für viele Menschen mit die schönste Zeit im Jahr ist, wird oft recht stressig und verliert dadurch ihren Sinn“, erklärt Heidi Marks, Ensemblemitglied.

Bei einem weihnachtlichen Konzert kommt schon Stimmung, Ruhe und Besinnlichkeit auf. Man lehnt sich einfach zurück, genießt und lässt sich mit auf eine Weihnachtsreise nehmen. Aber das ist uns ja in diesem Jahr zum Bedauern der Musikerinnen und Musiker nicht möglich.

Am kommenden Wochenende war eigentlich das diesjährige Weihnachtskonzert in der Nienstedter „St. Martins Kirche“ geplant, was nun ausfällt. „Aber wir haben ja auch noch vier Adventssonntage, wo es gemütlich zu Hause mit Kerzen, Keksen und Musik zugehen kann“, beruhigen die Musikerinnen und Musiker. Hatte man im letzten Jahr beim Weihnachtskonzert in der Kirche gesungen und darauf gehofft, dass es im nächsten Jahr wieder möglich ist, Konzerte zu geben, und viele musikalische Freunde wieder dabei sein werden und die Kirche füllen, kam es anders. Die Auftritte und der Applaus sind laut Ensemble immer die größte Freude und Anerkennung für den Musiker von Saitenwind, das sind Heidi Marks, Sylvia Bohnhorst, Corinna Rheinhard, Edith Uhe, Kerstin Klauenberg, Franziska Kuegler Matthias Thul und Stefan Frenkel. Im Herbst hatten sich die Sänger mit Partner zu einer kleinen Wanderung getroffen, um sich mal wieder auszutauschen und zu Planen, wie es weitergeht. Wenn es möglich sein sollte, werden alle wieder im nächsten Jahr im Sommer an die Mosel fahren, um dort wieder ein Konzert in der Wolfer Kirche zu geben und natürlich auch mal wieder im Trierer Dom singen, was für uns alle ein Klangerlebnis sein wird.

Alle Mitglieder des Ensembles hoffen in jedem Fall, bald wieder auftreten zu können.