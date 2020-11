Osterode. Der Verein Frauen für Frauen e.V. in Osterode macht auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Dazu gehöre auch sexistische Werbung, so der Verein.

Zum heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen macht der Verein Frauen für Frauen e.V. Osterode auf die umfangreiche Ausdrucksweise der psychischen und physischen Gewalt an Frauen aufmerksam. Sexistische Werbung, so der Verein, sei eine dieser gewaltverherrlichenden Formen.

Die Frauenrechtsorganisation Terres des Femmes, in der der Verein Frauen für Frauen Mitglied ist, verleiht jedes Jahr einen besonderen Preis, den „Zornigen Kaktus“, für frauenfeindliche und sexistische Werbung. „Warum ist so ein Negativ- Preis wichtig?“, fragen die Verantwortlichen des Vereins und geben gleich die Antwort: „Weil Werbung allgegenwärtig ist und somit bedeutend dazu beiträgt, wie wir uns und andere wahrnehmen, wie wir uns verhalten und was und wie wir denken. Werbung ist ein wichtiges Transportmittel für Ideen und Ideale, Botschaften und Lebensgefühle. Werbung gibt gesellschaftliche Rollenbilder weiter und zeigt uns, wie Frauen und Männer angeblich zu sein haben.“ Werbung prägt Bereits Kinder werden früh von diesen Bildern geprägt. Besonders die Darstellung von spärlich bekleideten Frauen wird gerne genutzt, um auf ein Produkt aufmerksam zu machen, das meist in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Frauenkörper steht. Unter dem Motto „Sex sells“ sollen mithilfe von teilweise pornografischen Darstellungen Elektronik, Autos oder andere Produkte verkauft oder sogar Spenden für Hilfsorganisation generiert werden. Das lehnt der Verein Frauen für Frauen ab und erklärt: „In Reklamen und Werbespots wird der weibliche Körper auf ein sexuelles Objekt reduziert und als ein immer verfügbares Produkt für den Verbrauch von Männern dargestellt. Der weibliche Körper ist grundsätzlich nackt oder leicht bekleidet. Somit wird kund gemacht, dass Frauen käuflich sind. Frauen werden als sexy dargestellt, um zu suggerieren, dass sie stets bereit sind, Männer sexuell zu vergnügen. Darum ist pornografische Werbung immer frauenfeindlich und sexistisch.“ Gegen derartige Werbung wenden Frauen würden auf ihre Schönheit und explizit auf bestimmte Körperteile reduziert und als charakter- und willenlose Objekte dargestellt. Wer diese Darstellung dennoch clever oder lustig findet, sollte sich die eigene Mutter, Oma, Tante oder Schwester in einer so demütigenden Pose vorstellen. „Wir sind aber nicht machtlos. Gemeinsam können wir etwas gegen pornografische Werbung unternehmen. Als Verbraucherinnen und Verbraucher können wir uns beschweren und die Produkte, die so verkauft werden sollen, ablehnen.“ Der Verein Frauen für Frauen steht resolut gegen frauenfeindliche, pornografische und sexistische Werbung, weil diese zwangsläufig ein Frauenbild wiedergibt, das nicht der Realität entspricht und Frauen – und Männern - schadet. „Stehen Sie mit uns“, ruft er zur Unterstützung auf. „Mutmach-Buch“ erscheint am Präventionstag Das öffentliche Interesse auf die Prävention gegen Gewalt an Frauen lenken – das ist auch den Frauen, die sich in dem Buch „Unsichtbar“ zeigen, eine Herzensangelegenheit. Elf Frauen, die sich vorher nicht kannten, haben sich in den sozialen Netzwerken gefunden und zusammen ein Buch geschrieben – „ein Mutmach-Buch“, wie sie selbst sagen. Die Damen verbindet eine Gemeinsamkeit: Sie alle haben sexualisierte Gewalt erfahren. Sie alle brauchen viel Kraft und Mut, um aufzustehen und ihre Nachricht öffentlich zu machen. „Wir sind keine Opfer mehr – wir sind starke Persönlichkeiten“, heißt es vonseiten der Autorinnen. Sie stünden für eine Welt, in der es keinen Platz für Gewalt gibt, für eine sichere, gleichberechtigte und würdevolle Welt. „Elf Autorinnen, die stolz sind, dass sie den Mut haben, sich zu zeigen und ihr Schweigen zu brechen“, heißt es weiter. Am heutigen internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen kommt zeitgleich das E-Book „Unsichtbar“ noch vor der Printausgabe über Amazon auf den Markt. Die Autorinnen wollen möglichst viele Menschen auf das Thema aufmerksam machen und hoffen auf viele interessierte Leser. Sie wollen auch anderen Frauen Mut machen, ihre Opferrolle zu verlassen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich ihrer Stärke als Frau bewusst zu werden. „Schweiß und Tränen haben sie gelassen und sich alle ihr Leben zurückgeholt.“ Einige der Autorinnen setzen sich schon länger gegen Gewalt an Frauen ein. „Andere haben daraus eine Berufung gemacht und unterstützen Frauen, ihre Stärke zu finden.“ So auch Andrea Nielbock aus Osterode, die Frauen auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe und Wertschätzung begleitet. Sie ist Co-Autorin eines weiteren Buches mit dem Titel „Keine Macht den Tabus – Frauen brechen ihr Schweigen“. Corona-bedingt finden ihre Angebote zur Zeit online statt. Aus gegebenen Anlass greift der Verein ein weiteres Thema auf, Pornografie im Internet, eine Gefahr für Kinder und Jugendliche. Als Schutz-, Beratungs- und Informationszentrum für Frauen, die von häuslicher, sexueller und psychologischer Gewalt betroffen sind, ist es dem Verein wichtig, diesen Missstand zu kritisieren. Denn die Wirkungsforschung weise auf einen klaren Zusammenhang zwischen männlicher sexueller Aggression gegen Frauen und Pornografiekonsum hin. „Und leider fängt dieser Konsum schon im Kindesalter an.“ Der Anlass zur Sorge sei laut vieler Experten groß. Zugang im Netz ist leicht Laut Statistik ist das durchschnittliche Alter des Erstkonsumenten elf Jahre. 40 Prozent Prozent der deutschen Kinder suchen im Internet nach pornografischen Inhalten. Der Zugang zu pornografischem Material im Netz ist in den meisten Fällen völlig frei. Lediglich drei Prozent der Sex-Seiten fragen nach dem Alter des Besuchers. Und auch das nützt nur wenig: Der Besucher muss in der Regel keinen Altersnachweis erbringen. „Aber wie können wir Kinder und Jugendliche vor Pornografie schützen? Pornografie normalisiert Frauenfeindlichkeit und Sexismus, indem Frauen als bloße Lustobjekte zur Befriedigung, das heißt zur Nutzung von Männern präsentiert werden. So entstehen unrealistische Einstellungen zu Sex und sexueller Einwilligung. Das hat mit gesunder Sexualentwicklung nichts mehr zu tun.“ Die meisten internationalen Studien fordern laut Frauen für Frauen, dass Eltern besser aufgeklärt und unterstützt werden sollen, um mit ihren Kindern über Pornografie sprechen zu können. In der Schule und in der Jugendarbeit sollte Pornografie zum Thema gemacht und Aufklärung über ihre Ziele und Hintergründe vermittelt werden. mp Weitere Informationen zum Aktiv-Werden gegen frauenfeindliche Werbung finden Interessierte auf der Terres des Femmes Webseite unter dem folgenden Link: www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/frauenfeindliche-werbung/aktiv-werden .