Sexismus und Medien: Nackte Tatsachen

Sex sells? Das ist eine dumme alte Weisheit von Werbemachern, die einfach nicht aus der Mode kommen will. Nach wie vor wird die Werbung bevölkert von spärlich bekleideten Menschen in aufreizenden Posen – und überwiegend sind es Frauen, die dort als vermeintlich verkaufsfördernde Objekte präsentiert werden, Begierde weckend und jederzeit verfügbar. Viel mehr als ein Objekt sollen sie auch nicht sein: Niemanden interessiert die Persönlichkeit oder die Gefühle der Darstellerinnen, die sich in Unterwäsche auf Werbeplakaten verbiegen oder verführerisch durch TV-Spots hüpfen. Sie sind bloß schön anzuschauende Hüllen, die Aufmerksamkeit erregen sollen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wahrnehmung von solcher „sexy Werbung“ lassen Zweifel an deren Wirksamkeit aufkommen: Nicht selten erinnern sich die Betrachter nur an die nackten Körper, nicht an das Produkt. Für die Werbeagenturen scheint das aber kein Grund zu sein, auf diese Art von Blickfang zu verzichten. Und diese Sexualisierung und der mediale Sexismus beschränkt sich keineswegs nur auf die Werbung. Im privaten TV ist die möglichst häufige Platzierung von halb-nackten Tatsachen das Leitprinzip bei der Programmgestaltung. Mitunter fängt das schon im Frühstücksfernsehen an und gipfelt in Abendformaten, die sich kaum noch Mühe geben, ihren Appell an niedere Instinkte zu kaschieren. Und ich finde, dass ist ein gesellschaftliches Problem, mit dem wir uns dringend auseinandersetzen sollten.

Ich will nicht den Moralapostel und Tugendwächter spielen und es soll jedem selbst überlassen sein, was er oder sie sich gerne ansieht. Doch weil diese Art der sexualisierten Darstellung so breiten öffentlichen Raum einnimmt, ist es eben keine Privatangelegenheit mehr. Diese Bilder transportieren mehr oder weniger subtile Botschaften und das sind Botschaften, die man nicht gut finden sollte. Botschaften, die vor allem Frauen herabwürdigen und auf primitive Rollen reduzieren. Und das lernen leider auch schon Mädchen und Jungen.