Kinder besuchen Polizei in Osterode – inklusive Arrestzellen

Polizeihauptkommissar Volker Hahn gab einen Einblick in die Arrestzellen der Polizei. Die Kinder des Osteroder Ferienpasses konnten sich einen Eindruck verschaffen wie „Verbrecher“ bei einer Festnahme untergebracht sind und wie ungemütlich und „langweilig“ so eine Unterbringung ist.

Auf Wunsch ließen sich die Kinder sogar für eine kurze Zeit in solch eine Zelle einsperren. Es gab noch weitere spannende Einblicke in andere Aufgabenbereiche der Polizei. Am Ende blickten alle ehrfürchtig und mit dem Berufswunsch Polizist/in auf die Veranstaltung zurück.