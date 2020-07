CDU fordert Öffnung des Aloha-Bades in den Sommerferien

Die C DU-Ratsfraktion Osterode fordert in einem Eilantrag die schnelle Öffnung des Schwimmbads Aloha – in den Sommerferien. „Trotz der noch anhaltenden Pandemie und der damit verbundenen Vorsicht unterstützen wir die Entscheidung, das Aloha geschlossen zu halten, nicht“, sagt Fraktionsvorsitzender Jan-Steffen Wedemeier.

Lockerungen gelten für Bäder seit dem 8. Juni

Seit dem 8. Juni dürfen laut der niedersächsischen Verordnung Schwimmbäder mit Restriktionen wieder öffnen, Saunen seit dem 22. Juni. Sofort nach der Bekanntgabe, dass das Bad nicht öffnet, habe die CDU den Kontakt zu den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Osterode aufgenommen, um die Hintergründe der Entscheidung zu erfragen. Dabei wurden vor allem wirtschaftliche, aber auch ökologische und organisatorische Gründe angeführt, teilt der CDU-Stadtverband mit. Wedemeier: „Der Stufenplan der Niedersächsischen Landesregierung wurde im April veröffentlicht. Aus unserer Sicht war ausreichend Zeit, sich auf die Situation einzustellen und die Öffnung vorzubereiten. Dass das möglich ist, haben andere Bäder im Landkreis und in Niedersachsen bewiesen.“

Im Antrag werden auch konkrete Vorschläge für die Umsetzung eines Hygienekonzeptes gemacht. Die Mehrzahl der geforderten Hygienemaßnahmen sei laut des Antrags „zügig und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar und die entsprechenden Sachmittel beschaffbar“. Hierzu gehören etwa Abstandsmarkierungen, regelmäßige Reinigung und Desinfektion sowie die Kontrolle von Abständen und Regeln durch das Personal.

In dem Antrag der CDU-Ratsfraktion heißt es, der Stadtrat – beziehungsweise der Verwaltungsausschuss im Rahmen einer Eilentscheidung – möge beschließen, dass der Bürgermeister die Wirtschaftsbetriebe anweist, Hygienekonzepte umzusetzen und das Schwimmbad „zum nächstmöglichen Zeitpunkt und noch innerhalb der Sommerferien wiederzueröffnen.“

Gesamtes Bad ist außer Betrieb

„Irritiert“ von dem Eilantrag zeigt sich die Osteroder SPD-Ratsfraktion. Sie teilt mit: „Aktuell ist das gesamte Bad aber außer Betrieb und das Personal ist corona-bedingt in Kurzarbeit. Nach Monaten des Stillstands müsste eine Grundreinigung erfolgen, das Personal reaktiviert, die Becken mit Wasser befüllt, das Wasser aufgeheizt, die Wasseraufbereitung und die restliche Badtechnik angefahren und ein umfangreiches Hygienekonzept mit Einbahnregelungen etc. aufgestellt und umgesetzt werden.“

Selbst wenn dies alles reibungslos verliefe – „das ist in sechs Wochen Sommerferien nicht zu stemmen“, so die SPD. Die Osteroder SPD-Ratsfraktion befürchtet „unzufriedene Gäste sowie Energie- und Geldverschwendung“. Nach Monaten der Schließung brauche es viel Arbeit und Zeit, das Aloha wieder betriebsbereit zu bekommen – vermutlich mehr als die sechs Wochen Sommerferien.

Lange Schlangen befürchtet

Die Sozialdemokraten schreiben: „Wenn dann doch der unwahrscheinliche Fall eintreten würde, dass das Bad vielleicht ein oder zwei Wochen vor Ende der Ferien betriebsbereit ist, dürften aufgrund der bestehenden Abstandsregelungen nur maximal 85 Gäste ins Aloha inklusive Sauna eingelassen werden. Ist das Bad voll, müssten die wartenden Gäste draußen vor der Tür Schlange stehen. Drinnen müssten sie auch im Wasser 1,50 Meter Mindestabstand halten und das Personal hätte die unangenehme Aufgabe, ,Corona-Polizei’ zu spielen und Gruppen spielender Kinder und Jugendlicher zu trennen, wenn der persönlich haftende Geschäftsführer keine rechtlichen Konsequenzen riskieren will.“

Hinzu kämen „die immensen Energiemengen, die es braucht, ein Bad, das für viele hundert Besucher ausgelegt ist, für 85 Gäste komplett zu heizen und zu belüften“.

Kein Spielraum für „teure Experimente“

Die SPD sehe sich einer sicheren Bewirtschaftung des Aloha verpflichtet und „in der aktuellen Umbausituation keinen Spielraum für schlecht durchdachte und teure Experimente“. „Daher werden wir die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie im Hinblick auf eine Wiedereröffnung des Aloha verfolgen und bilden in der Zwischenzeit lieber Rücklagen, um die im Bau befindliche neue Schwimmhalle besser auszustatten.“

