Osterode. Jeweils in den frühen Morgenstunden legten Unbekannte das Feuer zwei Containern in der Herzberger Straße.

Altkleidercontainer brennen in Osterode - Polizei sucht Zeugen

Gleich zweimal kam es in Osterode in kurzen Abständen zu Feuerwehr-Einsätzen aufgrund von brennenden Containern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu diesen Ereignissen sagen können, man geht von Brandstiftung aus.

Zunächst wurde um 4 Uhr am Morgen des 5. Juli der Polizei eine Rauchentwicklung in der Herzberger Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Rauch aus einem Altkleidercontainer stammte. Da die Rauchentwicklung zunahm und starke Hitze entstand, wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterode alarmiert. Diese traf mit einem Löschfahrzeug ein und löschte den Brand.

Am folgenden Montag, 6. Juli, gegen 3.40 Uhr, wurde der Polizei erneut ein Containerbrand in der Herzberger Straße gemeldet. Unbekannte Täter beschädigten den zweiten Altkleidercontainer, indem dieser auf bislang unbekannte Weise in Brand gesetzt wurde. Ein Teil der Altkleider befanden sich außerhalb des Container und waren größtenteils vollständig verbrannt. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Osterode wurde auch dieser Brand gelöscht.

2.000 Euro Schaden durch die Feuer

Dem Containerunternehmen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080 entgegen.