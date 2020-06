Corona: Zahl der Erkrankten im Altkreis Osterode sinkt

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 207 Personen am Coronavirus erkrankt, 35 weniger als am Vortag. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.263 (+3); davon sind 495 in der Stadt Göttingen gemeldet, 768 im weiteren Kreisgebiet. 976 (+37) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 80 (+1) sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der Wert der Neuinfektionen liegt für den Landkreis Göttingen am Freitag bei 15,26 (Vortag 22,28).

Zahlen im Altkreis Osterode sinken

Die Zahlen für den Altkreis Osterode: Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte / 2 Erkrankte (-2), Bad Lauterberg 83/1 (-2), Bad Sachsa 76/1 (-1), Samtgemeinde Hattorf 43/0 (-1), Herzberg 206/0 (-8), Osterode 100 (+1)/5 (-5), Gemeinde Walkenried 4/0. mb

